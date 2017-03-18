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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:40

В 2022 - проїзд в громадському транспорті в Києві - 20 грн.
Мешканцям Прикиївських Єпенів - напружитись!
https://censor.net/ua/news/3299826/z_1_ ... kiv_kartky

Я багато разів попереджав - фонтани і МОПи - це ще не все)))

Якщо парковка буде платною - ірпіньські бухгалтерші на самокатах - покотяться назад на окраїни Києва, Борщагівка, ДврЗ, Троєщини і т.п.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 16 лис, 2021 18:44, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  kingkongovets написав:уже пофиг на сосны и фонтаны, когда поймешь сколько тебе будет обходиться постоянная логистика дом/работа/дом и прочие поездки тебя и членов семьи
то что ты предлагаешь это утопия, нельзя заселить Ирпень Бучу сб в центр Киева. Скорее всего на сумму затрат вырастут зарплаты, лучше поднять на 1-2к зарплату чем остаться без сотрудников. Так что всё будет +/- как и было
ты вообще о чем?
где я предлагаю кого то куда то переселять?
шо за бред?
я говорю, что подорожание транспорта и логистики пригород-центр-пригород за счет платной парковки резко снизит экономическую привлекатальность ипеней и окраин
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:42

  Frant написав:В 2022 - проїзд в громадському транспорті в Києві - 20 грн.
Мешканцям Прикиївських Єпенів - напружитись!
https://censor.net/ua/news/3299826/z_1_ ... kiv_kartky

Как раз это удар по яйцам киевлян (помните партию удар Кличко? ) они пользуются метро в большей степени чем понаехи с пригородов.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

От увеличения стоимости проезда станет больше дымящих корчей и толще ряхи у чиновников КМДА. Вот тут друг Кинга и будущий мэр раскладывает про парковки, "увольнение" зама самого лучшего мэра и таке инше:

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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:45

kingkongovets хорошо экономическая привлекательность окраин снизилась, что дальше, Все едут жить в центр или возвращаются на малую родину? Ни один ни второй вариант невозможны. Так что снизится/не снизится все останется как есть потому что больше некуда деть миллион понаехов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 лис, 2021 18:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Frant написав:В 2022 - проїзд в громадському транспорті в Києві - 20 грн.
Мешканцям Прикиївських Єпенів - напружитись!
https://censor.net/ua/news/3299826/z_1_ ... kiv_kartky

Как раз это удар по яйцам киевлян (помните партию удар Кличко? ) они пользуются метро в большей степени чем понаехи с пригородов.
да ну?)
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:50

kingkongovets

Згідно з рішенням Київської міської ради від 20 грудня 2018 року №549/6600 «Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина», картка киянина видається громадянам які:

(В ТЧ)

здійснюють трудову діяльність в місті Києві відповідно до законодавства України;
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:тепер вони - або будуть платити третину ЗП за дорогу,Або переберуться на окраїни Києва.


Открою вам секрет, люди хотят много комфорта за мало денег а не обосцанных подъездов забесплатно. Поэтому покупают по 10куе битки из США а не Жигули и Волги по 1куе.

Новострой на окраинах возможно вырастут в цене из за желающих переехать из пригорода. Что тут же съест экономию на транспорте.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 лис, 2021 19:07, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:59

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати, ездил вчера в ознакомительных целях в трц республика на метре
метро, кстати, пустое - и туда и обратно сидел без контактов с соседями
трц республика - смешной отстой, сад под куполом и колесо умилили, работает от силы треть магазинов
от метро ипподром пешком идти по ощущениям ближе, чем с теремков, но после первого раза повторять не хочется, идти далеко
прошлый век

зы: окружную сделали, светофоры, переходы - был приятно удивлен, правда там походу будет вечная пробка на разворот напротив эпика
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:06

  vitaliian написав:kingkongovets хорошо экономическая привлекательность окраин снизилась, что дальше, Все едут жить в центр или возвращаются на малую родину? Ни один ни второй вариант невозможны. Так что снизится/не снизится все останется как есть потому что больше некуда деть миллион понаехов.

Будут на авто ехать, да и делов.
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