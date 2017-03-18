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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 лис, 2021 19:06
BIGor написав: vitaliian написав:kingkongovets
хорошо экономическая привлекательность окраин снизилась, что дальше, Все едут жить в центр или возвращаются на малую родину? Ни один ни второй вариант невозможны. Так что снизится/не снизится все останется как есть потому что больше некуда деть миллион понаехов.
Будут на авто ехать, да и делов.
парковка в центре 35 грн/ч
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Додано: Вів 16 лис, 2021 19:09
kingkongovets я бы выносил свой бизнес из центра Киева если бы он у меня там был. Или доплачивал сотрудникам за неудобства.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 19:10
kingkongovets написав: BIGor написав: vitaliian написав:kingkongovets
хорошо экономическая привлекательность окраин снизилась, что дальше, Все едут жить в центр или возвращаются на малую родину? Ни один ни второй вариант невозможны. Так что снизится/не снизится все останется как есть потому что больше некуда деть миллион понаехов.
Будут на авто ехать, да и делов.
парковка в центре 35 грн/ч
як там Подільський шляхопровід і метро на Трою?
в на Вєнік?
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 16 лис, 2021 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 19:11
flyman вы смотрели последнее интервью Кличко? Я кидал на него ссылку . Или загуглить Кличко Гордон
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vitaliian
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Додано: Вів 16 лис, 2021 19:13
vitaliian написав:flyman
вы смотрели последнее интервью Кличко? Я кидал на него ссылку . Или загуглить Кличко Гордон
та ні, поки що відосік "знайомого ККЦ"
до речі, як вам дезігн: ковьор на пофарбовану кладку, долярчик бери за ідею в оздоблення кавалірки
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 16 лис, 2021 19:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 19:14
flyman написав: vitaliian написав:flyman
вы смотрели последнее интервью Кличко? Я кидал на него ссылку . Или загуглить Кличко Гордон
та ні, поки що відосік "знайомого ККЦ"
Ну гляньте там есть и про метро и про Подольский Мост
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Додано: Вів 16 лис, 2021 19:28
vitaliian написав: flyman написав:
Як це в плине на міграцію?
если проезд в бучу поднимут до 40 или на пути к работе 2 пересадки, то за 12к нормальный чел с такими затратами на проезд работать не согласится.
А нищеброд переедет из Бучи в Киевский хостел возле работы. Кому то поднимут зарплаты другим откроют новые хостелы, как то так.
Возможно появятся телеграмм группы попутного транспорта и пассажиров по типу бла бла кар по городу. Странно почему их до сих пор нет.
девочки,
для вас есть профильная ветка про ипеня, отправляйтесь туда сопли размазывать, флудерастки...
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Додано: Вів 16 лис, 2021 19:36
vitaliian написав: flyman написав: vitaliian написав:flyman
вы смотрели последнее интервью Кличко? Я кидал на него ссылку . Или загуглить Кличко Гордон
та ні, поки що відосік "знайомого ККЦ"
Ну гляньте там есть и про метро и про Подольский Мост
флудерасты вы уже реально заипали
АУ. МОДЕРАТОР!!!???
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Додано: Вів 16 лис, 2021 19:36
flyman написав: vitaliian написав:flyman
вы смотрели последнее интервью Кличко? Я кидал на него ссылку . Или загуглить Кличко Гордон
та ні, поки що відосік "знайомого ККЦ"
до речі, як вам дезігн: ковьор на пофарбовану кладку, долярчик бери за ідею в оздоблення кавалірки
Ковры рулят и стоят они 5 копеек, дешевле только постелить газету, но ковер собирает пыль и может быть источником аллергии.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 19:37
Прохожий написав:
девочки,
для вас есть профильная ветка про ипеня, отправляйтесь туда сопли размазывать, флудерастки...
главна девочка ККЦ, яка запостила тему росту проїзду ГТ, мабуть його це хвилює більше всіх (не вистачатиме пенсії на квитки на метро), так що претензії виставляй до нього, малтчік
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