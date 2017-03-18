RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8885888688878888

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:флудерасты вы уже реально заипали

АУ. МОДЕРАТОР!!!???
вы хуже маленького дитя который увидев чужую собаку кричит "мама". Добавьте меня в чс и наслаждайтесь жизнью.

Напомнить как вы сами офтопите?
  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:Я могу заказать суши, могу сварить себе яичницу и сэкономить

лучше закажите суши)
эта ветка про суши или вам можно?

Стоимость проезда в отличии от суши напрямую влияет на киевские цены.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 лис, 2021 19:46, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9081
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:40

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman вы смотрели последнее интервью Кличко? Я кидал на него ссылку . Или загуглить Кличко Гордон

та ні, поки що відосік "знайомого ККЦ"

до речі, як вам дезігн: ковьор на пофарбовану кладку, долярчик бери за ідею в оздоблення кавалірки

Ковры рулят и стоят они 5 копеек, дешевле только постелить газету, но ковер собирает пыль и может быть источником аллергии.

може і так,
мене цікавив більше концепт поєднання модерну (скажімо, концептуальний овноблок) і поверх нього класика (його велична ворсистість, тепло та звукоізоляційні властивості).

До цього ще не зустрічав такого ноу-хау.
Як на мене, прикольно.
Може собі так забацати.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26693
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1305 раз.
Подякували: 2172 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:43

flyman Тогда вам в ветку про ремонты
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9081
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:51

  vitaliian написав:flyman Тогда вам в ветку про ремонты
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

хай модератор тоді перекине туди повідомлення, бо в Прохожого вже яєчня на кідстаффі підгорає
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26693
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1305 раз.
Подякували: 2172 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 20:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

з бангтерської теми
  Квесторе_поверніться написав:18 листопада року 2021 може бути передостанній крок для деполюдей - Фонд 400000 з 2023 - 600000.
https://finbalance.com.ua/news/vr-rozhlyane-nizku-finansovikh-zakonoproektiv-u-chetver
Після цього лише підпис Зе.

КРЖН - парапланом по МХЗ
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26693
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1305 раз.
Подякували: 2172 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8885888688878888
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, vitaliian і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
713 374953
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лис, 2021 13:15
vitaliian
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2162, 2163, 2164
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21638 4010046
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лис, 2021 10:07
UA
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50987
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок праці (28)
16.11.2021 18:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.