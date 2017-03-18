вы хуже маленького дитя который увидев чужую собаку кричит "мама". Добавьте меня в чс и наслаждайтесь жизнью.
Напомнить как вы сами офтопите?
эта ветка про суши или вам можно?
Стоимость проезда в отличии от суши напрямую влияет на киевские цены.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 лис, 2021 19:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вы хуже маленького дитя который увидев чужую собаку кричит "мама". Добавьте меня в чс и наслаждайтесь жизнью.
Напомнить как вы сами офтопите?
эта ветка про суши или вам можно?
Стоимость проезда в отличии от суши напрямую влияет на киевские цены.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 лис, 2021 19:46, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 16 лис, 2021 19:40
може і так,
мене цікавив більше концепт поєднання модерну (скажімо, концептуальний овноблок) і поверх нього класика (його велична ворсистість, тепло та звукоізоляційні властивості).
До цього ще не зустрічав такого ноу-хау.
Як на мене, прикольно.
Може собі так забацати.
Додано: Вів 16 лис, 2021 19:43
flyman Тогда вам в ветку про ремонты
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Вів 16 лис, 2021 19:51
хай модератор тоді перекине туди повідомлення, бо в Прохожого вже яєчня на кідстаффі підгорає
Додано: Вів 16 лис, 2021 20:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
з бангтерської теми
КРЖН - парапланом по МХЗ
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