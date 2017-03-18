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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8883888488858886>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:01

  flyman написав:з бангтерської теми
  Квесторе_поверніться написав:18 листопада року 2021 може бути передостанній крок для деполюдей - Фонд 400000 з 2023 - 600000.
https://finbalance.com.ua/news/vr-rozhlyane-nizku-finansovikh-zakonoproektiv-u-chetver
Після цього лише підпис Зе.

КРЖН - парапланом по МХЗ

КРЖН хз а вот полуподвал в буче и кавалирка в самострое чс гарантированно уходит на отметку -2.000 от отметки 0
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:11

  Прохожий написав:
  flyman написав:з бангтерської теми
  Квесторе_поверніться написав:18 листопада року 2021 може бути передостанній крок для деполюдей - Фонд 400000 з 2023 - 600000.
https://finbalance.com.ua/news/vr-rozhlyane-nizku-finansovikh-zakonoproektiv-u-chetver
Після цього лише підпис Зе.

КРЖН - парапланом по МХЗ

КРЖН хз а вот полуподвал в буче и кавалирка в самострое чс гарантированно уходит на отметку -2.000 от отметки 0
:mrgreen:

як виразився Прохожий, "кавалірка в самострої чс" в пішій доступності ШРТ з документами, комунікаціями і ремонтом живе і почуває себе пречудово, на відміну від Аркади, Укрбуда, та ще 100500 недобудів та довгобудів м. Києва

в Бучі все теж нормас,
Тільки питання, чого тягне Прохожого на Бучу?
Сам же верещав, що офтоп.
Так що не продовжуй флудити.
По темі є що повідомити?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 16 лис, 2021 21:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:"кавалірка в самострої" в пішій доступності ШРТ з документами, комунікаціями і ремонтом живе і почуває себе пречудово

Коли зДачА на карДачАх? :)
Швидше за мій УСПІШНИЙ смарт? :D
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:16

  Успіх написав:
  flyman написав:"кавалірка в самострої" в пішій доступності ШРТ з документами, комунікаціями і ремонтом живе і почуває себе пречудово

Коли зДачА на карДачАх? :)
Швидше за мій УСПІШНИЙ смарт? :D

ВСЕ ЗАІПОК
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:17

  Мизантрóп написав:
  vitaliian написав:В кмда башню сорвало, пробок станет ещё в 3 раза больше, дешевле машиной отвезти жену и детёнышей чем каждому дать по 20 грн на метро

Не соглашусь,
У меня все объекты у метро,сига курева(до 7минутхода).Когда от снега сужены дороги метро "швидко й зручно" :D
Всё таки время деньги,а в зажопья ехать нам не нужно.Ну и берега Днепра тоже чаще быстрее рельсом

Далекі Ви від народу… навіщо кожному по 20 грн.

На метрє дитьониші їздять безкоштовно.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:26

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:"кавалірка в самострої" в пішій доступності ШРТ з документами, комунікаціями і ремонтом живе і почуває себе пречудово

Коли зДачА на карДачАх? :)
Швидше за мій УСПІШНИЙ смарт? :D

ВСЕ ЗАІПОК

Тобто, ти точної дати не знаєш! :mrgreen:
Заморозили повністю, чи ще двоє робочих там щось крутяться - з сторожем в доміно грають? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:28



Максим, ты как эксперт по экспертам - этот тоже какую-то дичь несет, и слушать нужно только Дмитрия по кличке "айфон"?
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:На метрє дитьониші їздять безкоштовно.
сироты или все?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:29

  vitaliian написав:
  Первый написав:На метрє дитьониші їздять безкоштовно.
сироты или все?

Не загубившие ученический
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:32

  Успіх написав:
  flyman написав:ВСЕ ЗАІПОК

Тобто, ти точної дати не знаєш! :mrgreen:
Заморозили повністю, чи ще двоє робочих там щось крутяться - з сторожем в доміно грають? :mrgreen:

тобі пояснювати тре другий рік, що 2+2=4?
flyman
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