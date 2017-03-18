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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 лис, 2021 21:01
flyman написав:
з бангтерської теми
КРЖН - парапланом по МХЗ
КРЖН хз а вот полуподвал в буче и кавалирка в самострое чс гарантированно уходит на отметку -2.000 от отметки 0
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Додано: Вів 16 лис, 2021 21:11
Прохожий написав: flyman написав:
з бангтерської теми
КРЖН - парапланом по МХЗ
КРЖН хз а вот полуподвал в буче и кавалирка в самострое чс гарантированно уходит на отметку -2.000 от отметки 0
як виразився Прохожий, "кавалірка в самострої чс" в пішій доступності ШРТ з документами, комунікаціями і ремонтом живе і почуває себе пречудово, на відміну від Аркади, Укрбуда, та ще 100500 недобудів та довгобудів м. Києва
в Бучі все теж нормас,
Тільки питання, чого тягне Прохожого на Бучу?
Сам же верещав, що офтоп.
Так що не продовжуй флудити.
По темі є що повідомити?
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 16 лис, 2021 21:19, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 21:16
Успіх написав: flyman написав:
"кавалірка в самострої" в пішій доступності ШРТ з документами, комунікаціями і ремонтом живе і почуває себе пречудово
Коли зДачА на карДачАх?
Швидше за мій УСПІШНИЙ смарт?
ВСЕ ЗАІПОК
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Додано: Вів 16 лис, 2021 21:17
Мизантрóп написав: vitaliian написав:
В кмда башню сорвало, пробок станет ещё в 3 раза больше, дешевле машиной отвезти жену и детёнышей чем каждому дать по 20 грн на метро
Не соглашусь,
У меня все объекты у метро,сига курева(до 7минутхода).Когда от снега сужены дороги метро "швидко й зручно"
Всё таки время деньги,а в зажопья ехать нам не нужно.Ну и берега Днепра тоже чаще быстрее рельсом
Далекі Ви від народу… навіщо кожному по 20 грн.
На метрє дитьониші їздять безкоштовно.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 21:28
Максим, ты как эксперт по экспертам - этот тоже какую-то дичь несет, и слушать нужно только Дмитрия по кличке "айфон"?
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Додано: Вів 16 лис, 2021 21:29
Первый написав:
На метрє дитьониші їздять безкоштовно.
сироты или все?
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vitaliian
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Додано: Вів 16 лис, 2021 21:29
vitaliian написав: Первый написав:
На метрє дитьониші їздять безкоштовно.
сироты или все?
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Додано: Вів 16 лис, 2021 21:32
Успіх написав: flyman написав:
ВСЕ ЗАІПОК
Тобто, ти точної дати не знаєш!
Заморозили повністю, чи ще двоє робочих там щось крутяться - з сторожем в доміно грають?
тобі пояснювати тре другий рік, що 2+2=4?
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