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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 лис, 2021 21:34
vitaliian написав: Первый написав:
На метрє дитьониші їздять безкоштовно.
сироты или все?
Всі діти які мають учнівський квиток. До 6 років просто безкоштовно
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Додано: Вів 16 лис, 2021 21:36
flyman написав: Успіх написав: flyman написав:
ВСЕ ЗАІПОК
Тобто, ти точної дати не знаєш!
Заморозили повністю, чи ще двоє робочих там щось крутяться - з сторожем в доміно грають?
тобі пояснювати тре другий рік, що 2+2=4?
Ні.
А що - від моєї здогадки про заморозку твоєї будови, тобі нерви заграли новими барвами?
Все ж логічно - фото напівготової будови - не виставляєш, бо немає чим "блєснуть!"
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Додано: Вів 16 лис, 2021 22:11
Успіх написав: flyman написав: Успіх написав:
Тобто, ти точної дати не знаєш!
Заморозили повністю, чи ще двоє робочих там щось крутяться - з сторожем в доміно грають?
тобі пояснювати тре другий рік, що 2+2=4?
Ні.
А що - від моєї здогадки про заморозку твоєї будови, тобі нерви заграли новими барвами?
Все ж логічно - фото напівготової будови - не виставляєш, бо немає чим "блєснуть!"
яке морожене?
ти що перебухав?
яке тобі ще порно фото?
я що ексгібіціоніст?
flyman написав:
ВСЕ ЗАІПОК
тобі ще як пояснити що 2+2=4 ?
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 16 лис, 2021 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 22:14
flyman написав:
тобі ще як пояснити
Я НЕ БАЧУ ПРУФІВ!!!
ФОТО-ПРУФІВ!!!
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Додано: Вів 16 лис, 2021 22:15
Успіх написав: flyman написав:
тобі ще як пояснити
Я НЕ БАЧУ ПРУФІВ!!!
ФОТО-ПРУФІВ!!!
в ігнор
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