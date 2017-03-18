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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 лис, 2021 21:34
vitaliian написав: Первый написав:
На метрє дитьониші їздять безкоштовно.
сироты или все?
Всі діти які мають учнівський квиток. До 6 років просто безкоштовно
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Додано: Вів 16 лис, 2021 21:36
flyman написав: Успіх написав: flyman написав:
ВСЕ ЗАІПОК
Тобто, ти точної дати не знаєш!
Заморозили повністю, чи ще двоє робочих там щось крутяться - з сторожем в доміно грають?
тобі пояснювати тре другий рік, що 2+2=4?
Ні.
А що - від моєї здогадки про заморозку твоєї будови, тобі нерви заграли новими барвами?
Все ж логічно - фото напівготової будови - не виставляєш, бо немає чим "блєснуть!"
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Додано: Вів 16 лис, 2021 22:11
Успіх написав: flyman написав: Успіх написав:
Тобто, ти точної дати не знаєш!
Заморозили повністю, чи ще двоє робочих там щось крутяться - з сторожем в доміно грають?
тобі пояснювати тре другий рік, що 2+2=4?
Ні.
А що - від моєї здогадки про заморозку твоєї будови, тобі нерви заграли новими барвами?
Все ж логічно - фото напівготової будови - не виставляєш, бо немає чим "блєснуть!"
яке морожене?
ти що перебухав?
яке тобі ще порно фото?
я що ексгібіціоніст?
flyman написав:
ВСЕ ЗАІПОК
тобі ще як пояснити що 2+2=4 ?
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 16 лис, 2021 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 22:14
flyman написав:
тобі ще як пояснити
Я НЕ БАЧУ ПРУФІВ!!!
ФОТО-ПРУФІВ!!!
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Додано: Вів 16 лис, 2021 22:15
Успіх написав: flyman написав:
тобі ще як пояснити
Я НЕ БАЧУ ПРУФІВ!!!
ФОТО-ПРУФІВ!!!
в ігнор
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Додано: Сер 17 лис, 2021 01:00
beee написав:
Каждую неделю появляется новое "агентство недвижимости ". Я уже со счёта сбился. Названия будоражат воображение. Существующие делают ремонт в офисах. Кэпитал уже как галя балувана, в каждом дворе: купи хату коло дому блдь.
С какого такого huya скажите пожалуйста, милостивый государь, (шановне панство) недвиге дешеветь?
Вы на моей памяти пятый год колдуете, сколько я эту ветку читаю и всё наоборот.
Вам позориться не надоело?
А давайте на бабки спорить, а то языком трепать, как флагом на парараде, несерьёзно.
палехче, дядя (с)
ветка с 2009 года, как минимум 2 обвала пережила.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 01:05
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Этот прорицатель прогнозирует мимо денег.
Так и есть, прогнозируют в деньги только бетонорастишки
Правда, при детальном рассмотрении окажется, что рост они прогнозируют всегда, поэтому местами оказываются правы - прям как сломанные часы.
PS: ты лонг на всю котлету, я надеюсь?
У меня вообще сейчас инвестиций в бетон нет. Квартира для собственного проживания - не в счет.
И голосуха покупалась для собственного проживания и ричмонд.
Ну и нынешняя прэлэсць - несамненно. Недаром-же столько саморекламы.
Только для себя! А как-же?
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Додано: Сер 17 лис, 2021 01:23
kingkongovets написав:
кстати, ездил вчера в ознакомительных целях в трц республика на метре
метро, кстати, пустое - и туда и обратно сидел без контактов с соседями
трц республика - смешной отстой, сад под куполом и колесо умилили, работает от силы треть магазинов
от метро ипподром пешком идти по ощущениям ближе, чем с теремков, но после первого раза повторять не хочется, идти далеко
прошлый век
зы: окружную сделали, светофоры, переходы - был приятно удивлен, правда там походу будет вечная пробка на разворот напротив эпика
Зайдите в ТРЦ Блокбастер.
Там можно снимать фильм с названием "Планета без людей" без уведомления администрации .
Никто не заметит, никому не помешает.
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