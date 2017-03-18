Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:ветка с 2009 года, как минимум 2 обвала пережила.
Как там КРЖН и гривна встретила начало тейперинга? Вижу КРЖН все равно вверх, а гривна крепче любой мировой валюты, даже относительно Евро укрепляется. Кстати, тут Киев как-то сравнивали с Лондоном. https://www.bbc.com/russian/features-55802892
Исход мигрантов. Население Лондона сократилось на 8%, но официальная статистика этого не заметила
Романенко на удаленке? Все время жаловался на пробки. Это же каким надо быть долбоебом, чтобы переехать в Бучу из Киева, а потом клясть киевские власти за пробки. Он реально бомж, и Киев ненавидит за то что не получилось тут закрепиться, все время пропагандирует перенос столицы
BIGor написав:Как там КРЖН и гривна встретила начало тейперинга? Вижу КРЖН все равно вверх, а гривна крепче любой мировой валюты, даже относительно Евро укрепляется.
Это всё трёпинг. Доллар в Украине никому не нужен. Попробуйте сдать доллары в украинский банк. Принимают исключительно свеженапечатанные долларовые купюры (из под станка) За малейшие изгибы потертости лупят комиссию. Весь этот вал неидеальных долларовых купюр устремился на вторичку. Америка печатает доллары даже по ночам.
https://vesti.ua/kiev/metro-na-vinograd ... rnut-avans метра на Веник не будет до 23го, деньги зйылы мыши, но мы по прежнему ждем видео облетов квадриком от Конговца )) Кличко имеет все шансы за две каденции не построить не одну станцию. Это абсолютный рекорд, надеюсь, никто это достижение не превзойдет. Зато парки и велодорожки, да. Тем временем, за период 2014-2021 северный мордор асилил 51 станцию. То есть столько, сколько в Киеве вообще. Даже Минск штук 5 асилил. Как можно что-то говорить о концепции развития ОТ дальше, ума не приложу
sequence написав:https://vesti.ua/kiev/metro-na-vinogradar-ne-budet-stolichnaya-podzemka-trebuet-vernut-avans метра на Веник не будет до 23го, деньги зйылы мыши, но мы по прежнему ждем видео облетов квадриком от Конговца )) Кличко имеет все шансы за две каденции не построить не одну станцию. Это абсолютный рекорд, надеюсь, никто это достижение не превзойдет. Зато парки и велодорожки, да. Тем временем, за период 2014-2021 северный мордор асилил 51 станцию. То есть столько, сколько в Киеве вообще. Даже Минск штук 5 асилил. Как можно что-то говорить о концепции развития ОТ дальше, ума не приложу