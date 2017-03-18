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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8884888588868887>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 07:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:ветка с 2009 года, как минимум 2 обвала пережила.

Как там КРЖН и гривна встретила начало тейперинга? Вижу КРЖН все равно вверх, а гривна крепче любой мировой валюты, даже относительно Евро укрепляется.
Кстати, тут Киев как-то сравнивали с Лондоном.
https://www.bbc.com/russian/features-55802892
Исход мигрантов. Население Лондона сократилось на 8%, но официальная статистика этого не заметила

А у нас есть какая-то точная статистика?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 08:33

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  zРадио написав:На третий день Зоркий Глаз... :)


Я подивився без звука.
Це якісь бомжі?

Романенко сильно поправился на удаленке.


Романенко на удаленке? Все время жаловался на пробки. Это же каким надо быть долбоебом, чтобы переехать в Бучу из Киева, а потом клясть киевские власти за пробки. Он реально бомж, и Киев ненавидит за то что не получилось тут закрепиться, все время пропагандирует перенос столицы
fox767676
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 08:51

  UA написав:..
Зайдите в ТРЦ Блокбастер.
Там можно снимать фильм с названием "Планета без людей" без уведомления администрации .
Никто не заметит, никому не помешает.

но есть ИКЕА, в которой не протолкнешься в выходные
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:11

  rjkz написав:
  airmax78 написав:У меня вообще сейчас инвестиций в бетон нет. Квартира для собственного проживания - не в счет.


И голосуха покупалась для собственного проживания и ричмонд.
Ну и нынешняя прэлэсць - несамненно. Недаром-же столько саморекламы.
Только для себя! А как-же?
:lol:

Какой саморекламы? Очевидно же что нынешняя прелесть - для себя. Ведь там, наконец, сделан ремонт.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:13

  BIGor написав:Как там КРЖН и гривна встретила начало тейперинга? Вижу КРЖН все равно вверх, а гривна крепче любой мировой валюты, даже относительно Евро укрепляется.

Это всё трёпинг.
Доллар в Украине никому не нужен.
Попробуйте сдать доллары в украинский банк.
Принимают исключительно свеженапечатанные долларовые купюры (из под станка)
За малейшие изгибы потертости лупят комиссию.
Весь этот вал неидеальных долларовых купюр устремился на вторичку.
Америка печатает доллары даже по ночам.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:19

  sequence написав:
  UA написав:..
Зайдите в ТРЦ Блокбастер.
Там можно снимать фильм с названием "Планета без людей" без уведомления администрации .
Никто не заметит, никому не помешает.

но есть ИКЕА, в которой не протолкнешься в выходные

Да, я видел.
По этой линии ходят люди.
В остальных частях Блокбастера людей нет.
Если свернёшь от синей линии - заблудишься и спросить где выход не у кого.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:26

  UA написав:
  sequence написав:
  UA написав:..
Зайдите в ТРЦ Блокбастер.
Там можно снимать фильм с названием "Планета без людей" без уведомления администрации .
Никто не заметит, никому не помешает.

но есть ИКЕА, в которой не протолкнешься в выходные

Да, я видел.
По этой линии ходят люди.
В остальных частях Блокбастера людей нет.
Если свернёшь от синей линии - заблудишься и спросить где выход не у кого.

Это просто пока ДОК32 и Рыбальский не заселили. Скоро будет не протолкнуться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://vesti.ua/kiev/metro-na-vinograd ... rnut-avans
метра на Веник не будет до 23го, деньги зйылы мыши, но мы по прежнему ждем видео облетов квадриком от Конговца ))
Кличко имеет все шансы за две каденции не построить не одну станцию. Это абсолютный рекорд, надеюсь, никто это достижение не превзойдет. Зато парки и велодорожки, да.
Тем временем, за период 2014-2021 северный мордор асилил 51 станцию.
То есть столько, сколько в Киеве вообще.
Даже Минск штук 5 асилил.
Как можно что-то говорить о концепции развития ОТ дальше, ума не приложу
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:37

sequence Он же четко в интервью Гордону сказал что строит не он а строители, к ним и претензии.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:39

  sequence написав:https://vesti.ua/kiev/metro-na-vinogradar-ne-budet-stolichnaya-podzemka-trebuet-vernut-avans
метра на Веник не будет до 23го, деньги зйылы мыши, но мы по прежнему ждем видео облетов квадриком от Конговца ))
Кличко имеет все шансы за две каденции не построить не одну станцию. Это абсолютный рекорд, надеюсь, никто это достижение не превзойдет. Зато парки и велодорожки, да.
Тем временем, за период 2014-2021 северный мордор асилил 51 станцию.
То есть столько, сколько в Киеве вообще.
Даже Минск штук 5 асилил.
Как можно что-то говорить о концепции развития ОТ дальше, ума не приложу

надо просто поднять цену за проезд (с)
flyman
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