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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 лис, 2021 09:45
vitaliian написав:sequence
Он же четко в интервью Гордону сказал что строит не он а строители, к ним и претензии.
ну так это понятно, что строители строят, строители деньги воруют..
просто как хвастаться обустройством какой-то "Наталки", тут как тут, как будто это не строители сделали, а он лично перерыл. А как что-то масштабненькое, вроде метро, так руками разводит.
А шо там кстати с мостом на Трою, шо пишут? Помню, тут кто-то зарекался, шо "вот-вот"
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Додано: Сер 17 лис, 2021 09:53
flyman написав:
..
надо просто поднять цену за проезд (с)
цену разовой поездки, кстате, подняли на уровень Москвы. Как бы сказал Зрадио, при несопоставимых доходах и расходах. При том и в Москве и в Киеве можно ездить значительно дешевле - по карте "Тройка" и "карте киевлянина" соответственно. Но там хоть понятно, куда деньги идут.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 10:04
sequence написав:
просто как хвастаться обустройством какой-то "Наталки", тут
в сентябре понаехали ко мне проездом друзья с семьёй, времени особо не было, решили на пару часов пойти в Наталку. Из всего им понравился только трек для великов/самокатов, дети там мой самокат обкатали. Короче больше я туда никого не поведу.
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vitaliian
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Додано: Сер 17 лис, 2021 10:12
sequence написав:https://vesti.ua/kiev/metro-na-vinogradar-ne-budet-stolichnaya-podzemka-trebuet-vernut-avans
метра на Веник не будет до 23го, деньги зйылы мыши, но мы по прежнему ждем видео облетов квадриком от Конговца ))
Кличко имеет все шансы за две каденции не построить не одну станцию. Это абсолютный рекорд, надеюсь, никто это достижение не превзойдет. Зато парки и велодорожки, да.
Тем временем, за период 2014-2021 северный мордор асилил 51 станцию.
То есть столько, сколько в Киеве вообще.
Даже Минск штук 5 асилил.
Как можно что-то говорить о концепции развития ОТ дальше, ума не приложу
вы ж вроде адекватный и неглупый чел, а сыпете иногда под стать какому нибудь флаю
кроме станций метро в киеве больше ничего строить и ремонтировать не нужно?
киев достался нынешнему руководству в идеальном состоянии?
не хватало только новых станций метро, а они типа строят только
парки и велодорожки?
ну вы то хоть так не гоните, а то совсем в людях разочароваться можно
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kingkongovets
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Додано: Сер 17 лис, 2021 10:54
kingkongovets В Киеве есть более острая проблема чем транспортная?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 17 лис, 2021 11:20, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Сер 17 лис, 2021 10:55
kingkongovets написав:
..
вы ж вроде адекватный и неглупый чел, а сыпете иногда под стать какому нибудь ..
Так в том то и дело, что адекватный. Меня сильно расстраивает отсутствие развития базиса ОТ - метро и прочего ШРТ. Вы ведь все правильно пишете - город без машин там, развитый ОТ. Но забываете, видимо, что чтобы убрать машины, надо дать альтернативу, а тут как раз все не очень, а точнее, почти замерло. Между тем машин только лет за 5 стало раза в полтора больше. Все строится вокруг узлов - и обычно этим узлом и стыковкой является как раз станция метро.
Если бы я не жил здесь, было бы плевать. А расстановка приоритетов киевских властей меня не очень устраивают. Точнее, совсем.
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sequence
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Додано: Сер 17 лис, 2021 11:01
vitaliian написав:
kingkongovets В Киеве есть более острая проблема чем топнспортная?
Воздух плохой.
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Investor_K
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Додано: Сер 17 лис, 2021 11:12
Investor_K написав: vitaliian написав:
kingkongovets В Киеве есть более острая проблема чем топнспортная?
Воздух плохой.
это из-за транспорта)
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Мизантрóп
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Додано: Сер 17 лис, 2021 11:19
sequence написав: kingkongovets написав:
..
вы ж вроде адекватный и неглупый чел, а сыпете иногда под стать какому нибудь ..
Так в том то и дело, что адекватный. Меня сильно расстраивает отсутствие развития базиса ОТ - метро и прочего ШРТ. Вы ведь все правильно пишете - город без машин там, развитый ОТ. Но забываете, видимо, что чтобы убрать машины, надо дать альтернативу, а тут как раз все не очень, а точнее, почти замерло. Между тем машин только лет за 5 стало раза в полтора больше. Все строится вокруг узлов - и обычно этим узлом и стыковкой является как раз станция метро.
Если бы я не жил здесь, было бы плевать. А расстановка приоритетов киевских властей меня не очень устраивают. Точнее, совсем.
каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны
транспортная проблема сама состоит из множества аспектов и кроме собственно маршрутов от и его подвижного состава имеет проблемы и из-за катастрофического состояния мостов и мостовых переходов, отсуствия полноценной окружной и объездной дорог и т д
кроме парков ремонтируются и уже отремонтированы сотни объектов инфраструктуры, дороги и улицы, покупается подвижной состав но да - киев не москва
да и 100500 раз уже было повторено, что ситуацию с пробками в большинстве создают как раз жители пригородов, что видно по выходным, когда они остаются дома - но ситуацию в любом случае надо решать, вот только люди желают шоп ситуация решалась без их выхода из привычной зоны комфорта, а так не бывает - поэтому принято винить во всем власть
но вы то вроде адекватный
, поэтому должны смотреть немного шире чем рядовой обыватель - вот шо я имел в виду
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kingkongovets
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Додано: Сер 17 лис, 2021 11:20
sequence написав:
https://vesti.ua/kiev/metro-na-vinogradar-ne-budet-stolichnaya-podzemka-trebuet-vernut-avans
метра на Веник не будет до 23го, деньги зйылы мыши, но мы по прежнему ждем видео облетов квадриком от Конговца ))
Кличко имеет все шансы за две каденции не построить не одну станцию. Это абсолютный рекорд, надеюсь, никто это достижение не превзойдет. Зато парки и велодорожки, да.
Тем временем, за период 2014-2021 северный мордор асилил 51 станцию.
То есть столько, сколько в Киеве вообще.
Даже Минск штук 5 асилил.
Как можно что-то говорить о концепции развития ОТ дальше, ума не приложу
В северном мордоре полное взаимопонимание между царем и исполнительной властью. В Киеве - демократия. В условиях демократии с элементами клептократии инфраструктурные проекты движутся медленно. Все-таки ждем метро на Львовской площади. Это квиквин - надо сделать.
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