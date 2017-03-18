Додано: Сер 17 лис, 2021 11:19

sequence написав: kingkongovets написав: ..

вы ж вроде адекватный и неглупый чел, а сыпете иногда под стать какому нибудь .. ..вы ж вроде адекватный и неглупый чел, а сыпете иногда под стать какому нибудь ..

Так в том то и дело, что адекватный. Меня сильно расстраивает отсутствие развития базиса ОТ - метро и прочего ШРТ. Вы ведь все правильно пишете - город без машин там, развитый ОТ. Но забываете, видимо, что чтобы убрать машины, надо дать альтернативу, а тут как раз все не очень, а точнее, почти замерло. Между тем машин только лет за 5 стало раза в полтора больше. Все строится вокруг узлов - и обычно этим узлом и стыковкой является как раз станция метро.

Если бы я не жил здесь, было бы плевать. А расстановка приоритетов киевских властей меня не очень устраивают. Точнее, совсем. Так в том то и дело, что адекватный. Меня сильно расстраивает отсутствие развития базиса ОТ - метро и прочего ШРТ. Вы ведь все правильно пишете - город без машин там, развитый ОТ. Но забываете, видимо, что чтобы убрать машины, надо дать альтернативу, а тут как раз все не очень, а точнее, почти замерло. Между тем машин только лет за 5 стало раза в полтора больше. Все строится вокруг узлов - и обычно этим узлом и стыковкой является как раз станция метро.Если бы я не жил здесь, было бы плевать. А расстановка приоритетов киевских властей меня не очень устраивают. Точнее, совсем.

каждый мнит себя стратегом видя бой со сторонытранспортная проблема сама состоит из множества аспектов и кроме собственно маршрутов от и его подвижного состава имеет проблемы и из-за катастрофического состояния мостов и мостовых переходов, отсуствия полноценной окружной и объездной дорог и т дкроме парков ремонтируются и уже отремонтированы сотни объектов инфраструктуры, дороги и улицы, покупается подвижной состав но да - киев не москвада и 100500 раз уже было повторено, что ситуацию с пробками в большинстве создают как раз жители пригородов, что видно по выходным, когда они остаются дома - но ситуацию в любом случае надо решать, вот только люди желают шоп ситуация решалась без их выхода из привычной зоны комфорта, а так не бывает - поэтому принято винить во всем властьно вы то вроде, поэтому должны смотреть немного шире чем рядовой обыватель - вот шо я имел в виду