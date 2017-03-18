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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 лис, 2021 11:21
kingkongovets написав:
но вы то вроде адекватный, поэтому должны смотреть немного шире чем рядовой обыватель -
И видеть глубже
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Investor_K
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Додано: Сер 17 лис, 2021 11:21
flyman написав: sequence написав:
https://vesti.ua/kiev/metro-na-vinogradar-ne-budet-stolichnaya-podzemka-trebuet-vernut-avans
метра на Веник не будет до 23го, деньги зйылы мыши, но мы по прежнему ждем видео облетов квадриком от Конговца ))
Кличко имеет все шансы за две каденции не построить не одну станцию. Это абсолютный рекорд, надеюсь, никто это достижение не превзойдет. Зато парки и велодорожки, да.
Тем временем, за период 2014-2021 северный мордор асилил 51 станцию.
То есть столько, сколько в Киеве вообще.
Даже Минск штук 5 асилил.
Как можно что-то говорить о концепции развития ОТ дальше, ума не приложу
надо просто поднять цену за проезд (с)
Это главное, что надо было сделть. При 8 грн за проезд экономический смысл для города строить метро отсутствовал.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 11:32
Investor_K написав: kingkongovets написав:
но вы то вроде адекватный, поэтому должны смотреть немного шире чем рядовой обыватель -
И видеть глубже
Глубже метро нет ничего.
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vitaliian
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Додано: Сер 17 лис, 2021 11:35
sequence написав: flyman написав:
..
надо просто поднять цену за проезд (с)
цену разовой поездки, кстате, подняли на уровень Москвы. Как бы сказал Зрадио, при несопоставимых доходах и расходах. При том и в Москве и в Киеве можно ездить значительно дешевле - по карте "Тройка" и "карте киевлянина" соответственно. Но там хоть понятно, куда деньги идут.
Взял калькулятор и посмотрел на ситуацию с ценой проезда со своей колокольни.
Квартира 1к на Троещине цена аренды 8000 грн
Проезд 20 грн маршрутка до метро + 20 грн метро =40 грн +дорога назад (40) множим на 25 дней - 2000 грн это минимальные расходы на транспорт с человека.
Если арендует пара 4000 грн.
То есть арендовать идентичную квартиру рядом с местом работы за 12 000 это те же расходы что арендовать Троещину за 8000.
3 часа времени в сутки на поспать, отдохнуть или больше заработать считать не будем, т.к. осознание сего фактора обычно приходит во время стояния в 2 часовой пробке.
Математика аренды в пригороде ещё долее захватывающая.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 11:49
kingkongovets написав:
.. поэтому должны смотреть немного шире чем рядовой обыватель - вот шо я имел в виду
я не собираюсь наезжать на достижения властей - и многие перемены, объективно, нравятся. Но конкретно, когда речь идет о метро, никакие оправдания, вроде изношенных мостов не годятся, потому что есть куда строить и без мостов. Все вы в курсе - нету кольцевых веток, нету нормальной электрички, стыковок и т.д. и т.п. Можно было в 14-15 годах рассказывать, что война, нет денех, дальше это заходило плохо.
Макс выше правильно заметил, что развитию инфраструктуры мешает вечный срач между ветками власти, только демократия тут не причем, бо в условном Милане она вовсе не мешает строиться. Должна быть синергия центральной и местной власти, когда речь идет об транспортной инфраструктуре столицы - а тут все плохо, и дело не только в деньгах.
Ну и да, я искренне полагаю, что развитие ШРТ и метро в частности, может сильно повлиять на развитие города, в частности строек (вплоть до того, что сначала строят метро на пустыре, затем застраивают). А стройки - это хлеб мой "завхоза стройматериалов", потому, так сказать, интерес кровный ). Также это должно положительно повлиять, в комплексе с платными парковками и прочими ограничениями на трафик и экологию города, с которой полный швах. И не получается все время прятаться от смога в обновленных парках, за которые, разумеется, спасибо.
П - приоритеты.
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sequence
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Додано: Сер 17 лис, 2021 11:53
UA написав:
Математика аренды в пригороде ещё долее захватывающая.
по легенде, в пригородах живут бездетные люди с удаленной работой )
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sequence
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Додано: Сер 17 лис, 2021 12:00
sequence написав: UA написав:
Математика аренды в пригороде ещё долее захватывающая.
по легенде, в пригородах живут бездетные люди с удаленной работой )
бездітні в заокружних Борщагівках
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flyman
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Додано: Сер 17 лис, 2021 12:00
sequence это кто такие легенды распространяет?)
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Додано: Сер 17 лис, 2021 12:02
airmax78 написав:
Это главное, что надо было сделть. При 8 грн за проезд экономический смысл для города строить метро отсутствовал.
При проезде 20 грн экономический смысл ставить авто и пересаживается на общественный транспорт несколько теряется.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 12:03
UA написав:
Математика аренды в пригороде ещё долее захватывающая.
Если все с трои поедут жить в центр, там цена станет не 12 а 16-20 тыс и съест ту экономию а на трое ценик снизится до 4 тыс и вернет былую экономию. Но сам алгоритм подсчёта неверный, люди хотят много комфорта за мало денег а не экономию, иначе все ездили бы на жигулях и тавриях это же намного экономнее битка из США.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 17 лис, 2021 12:05, всього редагувалось 1 раз.
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