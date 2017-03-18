Додано: Сер 17 лис, 2021 11:49

kingkongovets написав: .. поэтому должны смотреть немного шире чем рядовой обыватель - вот шо я имел в виду .. поэтому должны смотреть немного шире чем рядовой обыватель - вот шо я имел в виду

я не собираюсь наезжать на достижения властей - и многие перемены, объективно, нравятся. Но конкретно, когда речь идет о метро, никакие оправдания, вроде изношенных мостов не годятся, потому что есть куда строить и без мостов. Все вы в курсе - нету кольцевых веток, нету нормальной электрички, стыковок и т.д. и т.п. Можно было в 14-15 годах рассказывать, что война, нет денех, дальше это заходило плохо.Макс выше правильно заметил, что развитию инфраструктуры мешает вечный срач между ветками власти, только демократия тут не причем, бо в условном Милане она вовсе не мешает строиться. Должна быть синергия центральной и местной власти, когда речь идет об транспортной инфраструктуре столицы - а тут все плохо, и дело не только в деньгах.Ну и да, я искренне полагаю, что развитие ШРТ и метро в частности, может сильно повлиять на развитие города, в частности строек (вплоть до того, что сначала строят метро на пустыре, затем застраивают). А стройки - это хлеб мой "завхоза стройматериалов", потому, так сказать, интерес кровный ). Также это должно положительно повлиять, в комплексе с платными парковками и прочими ограничениями на трафик и экологию города, с которой полный швах. И не получается все время прятаться от смога в обновленных парках, за которые, разумеется, спасибо.П - приоритеты.