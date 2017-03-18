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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8886888788888889

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:05

  BìnhAutoDat написав:sequence это кто такие легенды распространяет?)

застройщики, которые понатыкав плотненько домики, лихо и недорого втюхивают это народу, который только через пару лет мучений понимает, куда и насколько он попал )
ну там, вы помните "жить в лесу в 15 минутах до метро".
А потом оказывается, что они имели в виду 15 минут на машине в 3 часа ночи. А утром-вечером часа полтора
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:11

  sequence написав:
  UA написав:
Математика аренды в пригороде ещё долее захватывающая.

по легенде, в пригородах живут бездетные люди с удаленной работой )

Математика стоимости жизни с детьми в районах с частными школами и садиками (расположенными в непригодных по санитарным нормам помещениях) и районах свободных от новостроек просто завораживает.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:34

  UA написав:
  sequence написав:
  UA написав:
Математика аренды в пригороде ещё долее захватывающая.

по легенде, в пригородах живут бездетные люди с удаленной работой )

Математика стоимости жизни с детьми в районах с частными школами и садиками (расположенными в непригодных по санитарным нормам помещениях) и районах свободных от новостроек просто завораживает.

тут є кілька варіантів:
- орендоване
- своє
потім:
- з дітьми
- без
далі:
- робота віддалена
- в офісі/складі/заводі/магазині
крім того, якщо в робота не віддалена, то
- недалеко від місця мешкання
- прямий транспорт без пересадок
- одна пересадка
- дві і більше пересадок
відповідно: час доїзду
також: ГТ, приватне авто, попутки, інше.

Напр. мені майже пох. на вартість проїзду ГТ в Києві, так як користуюся хіба раз в місяць, буває і менше та й Київ не часто навідую - нема потреби.
Останній раз був перед самим обмеженням невакцинованим щодо ГТ - забирав ключі від кавалірки на Жулянах. Теоретично, можу починати ремонт.
Пруф долярчику:


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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:40

  UA написав:
  airmax78 написав:Это главное, что надо было сделть. При 8 грн за проезд экономический смысл для города строить метро отсутствовал.

При проезде 20 грн экономический смысл ставить авто и пересаживается на общественный транспорт несколько теряется.

Да ну ладно. При 29 грн. за литр соляры и бензина и 30 грн. за час парковки или 2000 грн. за эвакуацию теряется смысл? Это уже не говоря о пробках.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:44

  flyman написав:
  UA написав:Математика стоимости жизни с детьми в районах с частными школами и садиками (расположенными в непригодных по санитарным нормам помещениях) и районах свободных от новостроек просто завораживает.

тут є кілька варіантів:
- орендоване
- своє
потім:
- з дітьми
- без
далі:
- робота віддалена
- в офісі/складі/заводі/магазині
крім того, якщо в робота не віддалена, то
- недалеко від місця мешкання
- прямий транспорт без пересадок
- одна пересадка
- дві і більше пересадок
відповідно: час доїзду
також: ГТ, приватне авто, попутки, інше.

Напр. мені майже пох. на вартість проїзду ГТ в Києві, так як користуюся хіба раз в місяць, буває і менше та й Київ не часто навідую - нема потреби.
Останній раз був перед самим обмеженням невакцинованим щодо ГТ - забирав ключі від кавалірки на Жулянах. Теоретично, можу починати ремонт.
Пруф долярчику:


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Флай, такие окна занавесить никаких кульков не хватит. Странный выбор.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:47

  airmax78 написав:..
Флай, такие окна занавесить никаких кульков не хватит. Странный выбор.

ага. Я тоже в шоке. Это же теплопотери с панорамой то какие ацкие. Не вижу дырку для вывода трубы от буржуйки
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, чуть оффтопа.
Кто пользуется метеостанциями, что можете порекомендовать? И отдельно интересно оценка качества воздуха, и за окном и внутри - есть ли вообще смысл смотреть, или там показатели нерелевантные на непроф оборудовании?
Faceless
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