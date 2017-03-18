Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BìnhAutoDat написав:sequence это кто такие легенды распространяет?)
застройщики, которые понатыкав плотненько домики, лихо и недорого втюхивают это народу, который только через пару лет мучений понимает, куда и насколько он попал ) ну там, вы помните "жить в лесу в 15 минутах до метро". А потом оказывается, что они имели в виду 15 минут на машине в 3 часа ночи. А утром-вечером часа полтора
UA написав: Математика аренды в пригороде ещё долее захватывающая.
по легенде, в пригородах живут бездетные люди с удаленной работой )
Математика стоимости жизни с детьми в районах с частными школами и садиками (расположенными в непригодных по санитарным нормам помещениях) и районах свободных от новостроек просто завораживает.
тут є кілька варіантів: - орендоване - своє потім: - з дітьми - без далі: - робота віддалена - в офісі/складі/заводі/магазині крім того, якщо в робота не віддалена, то - недалеко від місця мешкання - прямий транспорт без пересадок - одна пересадка - дві і більше пересадок відповідно: час доїзду також: ГТ, приватне авто, попутки, інше.
Напр. мені майже пох. на вартість проїзду ГТ в Києві, так як користуюся хіба раз в місяць, буває і менше та й Київ не часто навідую - нема потреби. Останній раз був перед самим обмеженням невакцинованим щодо ГТ - забирав ключі від кавалірки на Жулянах. Теоретично, можу починати ремонт. Пруф долярчику:
UA написав:Математика стоимости жизни с детьми в районах с частными школами и садиками (расположенными в непригодных по санитарным нормам помещениях) и районах свободных от новостроек просто завораживает.
тут є кілька варіантів: - орендоване - своє потім: - з дітьми - без далі: - робота віддалена - в офісі/складі/заводі/магазині крім того, якщо в робота не віддалена, то - недалеко від місця мешкання - прямий транспорт без пересадок - одна пересадка - дві і більше пересадок відповідно: час доїзду також: ГТ, приватне авто, попутки, інше.
Напр. мені майже пох. на вартість проїзду ГТ в Києві, так як користуюся хіба раз в місяць, буває і менше та й Київ не часто навідую - нема потреби. Останній раз був перед самим обмеженням невакцинованим щодо ГТ - забирав ключі від кавалірки на Жулянах. Теоретично, можу починати ремонт. Пруф долярчику:
Флай, такие окна занавесить никаких кульков не хватит. Странный выбор.
Кстати, чуть оффтопа. Кто пользуется метеостанциями, что можете порекомендовать? И отдельно интересно оценка качества воздуха, и за окном и внутри - есть ли вообще смысл смотреть, или там показатели нерелевантные на непроф оборудовании?
Faceless написав:Кстати, чуть оффтопа. Кто пользуется метеостанциями, что можете порекомендовать? И отдельно интересно оценка качества воздуха, и за окном и внутри - есть ли вообще смысл смотреть, или там показатели нерелевантные на непроф оборудовании?
метео LaCross по воздуху смысл есть смотреть что внутри, особенно важно после нового ремонта/мебели. Надо знать одно важное правило бытовой метрологии - не имеют значение мелкие погрешности приборов. Дело в том, что если какая-то хня фонит, это сразу отображается кратными превышениями, временами в 10ки раз выше нормы. Себе брал нечто вроде этого https://aliexpress.ru/item/100500134959 ... 1637147018 пригодилась