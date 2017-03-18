Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Математика стоимости жизни с детьми в районах с частными школами и садиками (расположенными в непригодных по санитарным нормам помещениях) и районах свободных от новостроек просто завораживает.
тут є кілька варіантів: - орендоване - своє потім: - з дітьми - без далі: - робота віддалена - в офісі/складі/заводі/магазині крім того, якщо в робота не віддалена, то - недалеко від місця мешкання - прямий транспорт без пересадок - одна пересадка - дві і більше пересадок відповідно: час доїзду також: ГТ, приватне авто, попутки, інше.
Напр. мені майже пох. на вартість проїзду ГТ в Києві, так як користуюся хіба раз в місяць, буває і менше та й Київ не часто навідую - нема потреби. Останній раз був перед самим обмеженням невакцинованим щодо ГТ - забирав ключі від кавалірки на Жулянах. Теоретично, можу починати ремонт. Пруф долярчику:
Флай, такие окна занавесить никаких кульков не хватит. Странный выбор.
Навіщо? Буду пити каву і дивитися у вікно та насолоджуватися шикарними видами приватного сектора, а не труселями сусідів чи промкою або якою бомжарнею. Набридне один краєвид, переключуся на інший.
vitaliian написав:flyman а где радиаторы или там будут электро колориферы? Какая мощность заведена?, нужно минимум 8квт чтоб запитать обогреватели, бойлер, чайник и утюг.
Відповім словами долярчика: "за все заплатить орендатор" Думаю що вистачить. На Кардачах вистачає ж.
УГоо они заплатят) в сентябре смотрел помещение всё хорошо но висят на чужой подстанции свет вырубает через день, застройщик отморозился, помещение продавали за 70% рыночной стоимости, я смотрел под бизнес, жить там нереально но дом заселён, Подстанцию на 10 квартирный дом никто не купит она стОит лям гривен, арендаторы сьезжают каждые 2 недели, рай для риелтора с каждого заехавшего иметь 50% комиссию 2р в месяц, можно не работать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 17 лис, 2021 13:36, всього редагувалось 3 разів.