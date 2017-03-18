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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8888888988908891>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:16

  vitaliian написав:flyman а где радиаторы или там будут электро колориферы? Какая мощность заведена?, нужно минимум 8квт чтоб запитать обогреватели, бойлер, чайник и утюг.

Відповім словами долярчика: "за все заплатить орендатор"
Думаю що вистачить.
На Кардачах вистачає ж.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 17 лис, 2021 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:23

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  UA написав:Математика стоимости жизни с детьми в районах с частными школами и садиками (расположенными в непригодных по санитарным нормам помещениях) и районах свободных от новостроек просто завораживает.

тут є кілька варіантів:
- орендоване
- своє
потім:
- з дітьми
- без
далі:
- робота віддалена
- в офісі/складі/заводі/магазині
крім того, якщо в робота не віддалена, то
- недалеко від місця мешкання
- прямий транспорт без пересадок
- одна пересадка
- дві і більше пересадок
відповідно: час доїзду
також: ГТ, приватне авто, попутки, інше.

Напр. мені майже пох. на вартість проїзду ГТ в Києві, так як користуюся хіба раз в місяць, буває і менше та й Київ не часто навідую - нема потреби.
Останній раз був перед самим обмеженням невакцинованим щодо ГТ - забирав ключі від кавалірки на Жулянах. Теоретично, можу починати ремонт.
Пруф долярчику:


Зображення

Флай, такие окна занавесить никаких кульков не хватит. Странный выбор.

Навіщо?
Буду пити каву і дивитися у вікно та насолоджуватися шикарними видами приватного сектора, а не труселями сусідів чи промкою або якою бомжарнею.
Набридне один краєвид, переключуся на інший.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:24

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Флай, такие окна занавесить никаких кульков не хватит. Странный выбор.

ага. Я тоже в шоке. Это же теплопотери с панорамой то какие ацкие. Не вижу дырку для вывода трубы от буржуйки

На зимивлю в ловкост вна Жулянах і вввжуууххх на Філіпіни/Португалію/Анталію.

Лишилося ще дочекатися ключів (свідоцтво власності вже є) до дверей кавалірки на зеленій гілці ШРТ.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 17 лис, 2021 13:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:26

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:kingkongovets В Киеве есть более острая проблема чем топнспортная?


Воздух плохой.

Побрызгайте освежителем.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:30

  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman а где радиаторы или там будут электро колориферы? Какая мощность заведена?, нужно минимум 8квт чтоб запитать обогреватели, бойлер, чайник и утюг.

Відповім словами долярчика: "за все заплатить орендатор"
Думаю що вистачить.
На Кардачах вистачає ж.

УГоо они заплатят) в сентябре смотрел помещение всё хорошо но висят на чужой подстанции свет вырубает через день, застройщик отморозился, помещение продавали за 70% рыночной стоимости, я смотрел под бизнес, жить там нереально но дом заселён, Подстанцию на 10 квартирный дом никто не купит она стОит лям гривен, арендаторы сьезжают каждые 2 недели, рай для риелтора с каждого заехавшего иметь 50% комиссию 2р в месяц, можно не работать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 17 лис, 2021 13:36, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:32

  flyman написав:..
На зимивлю в ловкост вна Жулянах і вввжуууххх на Філіпіни/Португалію/Анталію.

Лишилося ще дочекатися ключів (свідоцтво власності вже є) до дверей кавалірки на зеленій гілці ШРТ.

боюсь, с текущей стоимостью ремонта и мебели на Филиппины нескоро попадете. Разве что будете сами по 1м2 плитки в день неспеша выкладывать
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:37

  sequence написав:
  flyman написав:..
На зимивлю в ловкост вна Жулянах і вввжуууххх на Філіпіни/Португалію/Анталію.

Лишилося ще дочекатися ключів (свідоцтво власності вже є) до дверей кавалірки на зеленій гілці ШРТ.

боюсь, с текущей стоимостью ремонта и мебели на Филиппины нескоро попадете. Разве что будете сами по 1м2 плитки в день неспеша выкладывать

До пенсії ще далеко. Площі там 15м2.
Мо" ще дочекаюся метро ст.Крейсер Аврора під побоком і/або ШРТ на Трою через новий міст.
Як на мене, локація - агонь.
ЛЛЛ - це ж класика для нерухомості.

з.і.
Вчора ж писав, що покрити концептуальний овноблок Снєжкою і повісити кавьор, і вуаля - стіни готові.
На підлоги плитку виклади навчився в цоколі.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 17 лис, 2021 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:40

flyman Там из ОТ только 56й автобус. Покупайте самокат. Вид из окон норм, лишь бы соседи свиней не держали и петухов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 17 лис, 2021 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:41

  vitaliian написав:flyman Там из ОТ только 56й автобус.

Мені нормас, до платформи Новобіличі, і тягою на дачу або вна Бучу.
Або вєліком/самоктом на Пост-Волинький і звідти тягою. Або-або.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 17 лис, 2021 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:42

  flyman написав:..
До пенсії ще далеко. Площі там 15м2.
...

сравнимо с площадью остекления, аднака. Почем такое можно сдать?
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