|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 лис, 2021 13:44
sequence написав: flyman написав:
..
До пенсії ще далеко. Площі там 15м2.
...
сравнимо с площадью остекления, аднака. Почем такое можно сдать?
Долярчик казав що в дупі Левандівки у Львові кавалірка за 7Кгрн як з куща (с)
Думаю, що 5К - реально на моменті.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 17 лис, 2021 13:46, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26707
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1305 раз.
- Подякували: 2175 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 17 лис, 2021 13:46
flyman написав: vitaliian написав:flyman
Там из ОТ только 56й автобус.
Мені нормас, до платформи Новобіличі, і тягою на дачу або вна Бучу.
Або вєліком/самоктом на Пост-Волинький і звідти тягою. Або-або.
Про киев Волынский забудьте там тротуаров нет и дороги местами убитые, я туда самокатом больше не поеду. В теории можно ехать самокатом сразу на новобеличи.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 9099
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1609 раз.
- Подякували: 2352 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лис, 2021 13:48
vitaliian написав: flyman написав: vitaliian написав:flyman
Там из ОТ только 56й автобус.
Мені нормас, до платформи Новобіличі, і тягою на дачу або вна Бучу.
Або вєліком/самоктом на Пост-Волинький і звідти тягою. Або-або.
Про киев Волынский забудьте там тротуаров нет и дороги местами убитые, я туда самокатом больше не поеду. В теории можно ехать самокатом на новобеличи.
Якщо зроблять виділену смугу самокатчикам, то чому б і ні.
А по Окружній в загальному потоці, я би не ризикував.
В общім, думаю що лутче чим ЖК Welcome Home на Стеценка куди не вклався.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26707
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1305 раз.
- Подякували: 2175 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 17 лис, 2021 13:52
flyman до пр-та победы велодорожка потом через Борщаговку там на удивление широкие тротуары. Я до бульвара кольцова доезжал, дальше хз
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 9099
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1609 раз.
- Подякували: 2352 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лис, 2021 14:02
vitaliian написав:flyman
до пр-та победы велодорожка потом через Борщаговку там на удивление широкие тротуары. Я до бульвара кольцова доезжал, дальше хз
Там крім 56, ще з Вишневого маршрутки на Академістечко, плюс на Пост-Волинський теж якась ходить. До м.Теремки 20..25 хв на пєхоту, дивлячись хто як ходить. Можна на тролейбус до К-пас. На Луценка також кінцева якихось маршруток. Поряд АТБ.
Через дорогу КАНівська концептуальна Республіка.
Як на мене є ще потенціал у локації щодо росту привабливості і ціни та комфорту.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26707
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1305 раз.
- Подякували: 2175 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 17 лис, 2021 14:13
flyman написав: vitaliian написав:flyman
до пр-та победы велодорожка потом через Борщаговку там на удивление широкие тротуары. Я до бульвара кольцова доезжал, дальше хз
Там крім 56, ще з Вишневого маршрутки на Академістечко, плюс на Пост-Волинський теж якась ходить. До м.Теремки 20..25 хв на пєхоту, дивлячись хто як ходить. Можна на тролейбус до К-пас. На Луценка також кінцева якихось маршруток. Поряд АТБ.
Через дорогу КАНівська концептуальна Республіка.
Як на мене є ще потенціал у локації щодо росту привабливості і ціни та комфорту.
ОТ - отказать. За 20 грн. не накатаешься теперь. Нужно так чтобы либо пешком было все близко, либо на персональном электро чем-то там.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39940
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 941 раз.
- Подякували: 4873 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
, Libo
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|713
|375124
|
|
|21638
|4010546
|
Суб 13 лис, 2021 10:07
UA
|
|20
|50993
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|