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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8888888988908891

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:44

  sequence написав:
  flyman написав:..
До пенсії ще далеко. Площі там 15м2.
...

сравнимо с площадью остекления, аднака. Почем такое можно сдать?

Долярчик казав що в дупі Левандівки у Львові кавалірка за 7Кгрн як з куща (с)
Думаю, що 5К - реально на моменті.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 17 лис, 2021 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:46

  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman Там из ОТ только 56й автобус.

Мені нормас, до платформи Новобіличі, і тягою на дачу або вна Бучу.
Або вєліком/самоктом на Пост-Волинький і звідти тягою. Або-або.

Про киев Волынский забудьте там тротуаров нет и дороги местами убитые, я туда самокатом больше не поеду. В теории можно ехать самокатом сразу на новобеличи.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:48

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman Там из ОТ только 56й автобус.

Мені нормас, до платформи Новобіличі, і тягою на дачу або вна Бучу.
Або вєліком/самоктом на Пост-Волинький і звідти тягою. Або-або.

Про киев Волынский забудьте там тротуаров нет и дороги местами убитые, я туда самокатом больше не поеду. В теории можно ехать самокатом на новобеличи.

Якщо зроблять виділену смугу самокатчикам, то чому б і ні.
А по Окружній в загальному потоці, я би не ризикував.

В общім, думаю що лутче чим ЖК Welcome Home на Стеценка куди не вклався.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:52

flyman до пр-та победы велодорожка потом через Борщаговку там на удивление широкие тротуары. Я до бульвара кольцова доезжал, дальше хз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 14:02

  vitaliian написав:flyman до пр-та победы велодорожка потом через Борщаговку там на удивление широкие тротуары. Я до бульвара кольцова доезжал, дальше хз

Там крім 56, ще з Вишневого маршрутки на Академістечко, плюс на Пост-Волинський теж якась ходить. До м.Теремки 20..25 хв на пєхоту, дивлячись хто як ходить. Можна на тролейбус до К-пас. На Луценка також кінцева якихось маршруток. Поряд АТБ.

Через дорогу КАНівська концептуальна Республіка.

Як на мене є ще потенціал у локації щодо росту привабливості і ціни та комфорту.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 14:13

  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman до пр-та победы велодорожка потом через Борщаговку там на удивление широкие тротуары. Я до бульвара кольцова доезжал, дальше хз

Там крім 56, ще з Вишневого маршрутки на Академістечко, плюс на Пост-Волинський теж якась ходить. До м.Теремки 20..25 хв на пєхоту, дивлячись хто як ходить. Можна на тролейбус до К-пас. На Луценка також кінцева якихось маршруток. Поряд АТБ.

Через дорогу КАНівська концептуальна Республіка.

Як на мене є ще потенціал у локації щодо росту привабливості і ціни та комфорту.

ОТ - отказать. За 20 грн. не накатаешься теперь. Нужно так чтобы либо пешком было все близко, либо на персональном электро чем-то там.
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