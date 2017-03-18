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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 лис, 2021 14:42
airmax78 написав:
накатаешься теперь. Нужно так чтобы либо пешком было все близко, либо на персональном электро чем-то там.
электроласты
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vitaliian
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Додано: Сер 17 лис, 2021 14:42
flyman написав:
Можеш кинути фото як по вул. Горького у 80х тєлєгі коні тягали на Сінний ринок.
На Сінному зараз ЯГ. Цікаво, по чому? Альо, хто там звідти?
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Libo
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Додано: Сер 17 лис, 2021 14:46
flyman написав:
тобі що 20 грн. за проїзд у ГТ не дозволить закінчити ремонт?
20 грн это вообще переворот сознания, все будут покупать самокаты или бегать трусцой.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 14:53
vitaliian написав: flyman написав:
тобі що 20 грн. за проїзд у ГТ не дозволить закінчити ремонт?
20 грн это вообще переворот сознания, все будут покупать самокаты или бегать трусцой.
(перефразировав песню про оркестр: ) А в дождь, а в снег?
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Додано: Сер 17 лис, 2021 14:54
Миша-клиент написав: vitaliian написав: flyman написав:
тобі що 20 грн. за проїзд у ГТ не дозволить закінчити ремонт?
20 грн это вообще переворот сознания, все будут покупать самокаты или бегать трусцой.
(перефразировав песню про оркестр: ) А в дождь, а в снег?
Тук туки
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vitaliian
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Додано: Сер 17 лис, 2021 15:03
vitaliian написав:
20 грн это вообще переворот сознания, все будут покупать самокаты или бегать трусцой.
Врядли. Бегают трусцой у вас как раз те, которые ездят на машинах. Кто ездит на ОТ, те мало переймаются фитнесом и здоровьем.
20 грн. со сдачи за кофе я оставляю баристе в банке под названием На мечту. Некоторые меньше. Но вижу там купюры и 50 грн., и 100.
Мелочь.
Для человека совсем не заметна. Но это может существенно улучшить ситуацию с городским ОТ. Привыкли все на шару и довели отрасль до ржавчины и развалюх-богданов.
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Libo
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Додано: Сер 17 лис, 2021 15:07
Миша-клиент написав:
(перефразировав песню про оркестр: ) А в дождь, а в снег?
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Libo
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Додано: Сер 17 лис, 2021 15:08
Libo написав:
это может существенно улучшить ситуацию с городским ОТ. Привыкли все на шару
я помню сколько раз дорожали билеты на жд и это обосновывали необходимостью обновления составов, а вагоны до сих пор ездят советские, без кондея розеток и с дыркой в унитазе вместо вентиляции. Последнее обновление было в 2012 когда купили интерсити.
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vitaliian
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Додано: Сер 17 лис, 2021 15:12
vitaliian написав: Libo написав:
это может существенно улучшить ситуацию с городским ОТ. Привыкли все на шару
я помню сколько раз дорожали билеты на жд и это обосновывали необходимостью обновления составов, а вагоны до сих пор ездят советские, без кондея розеток и с дыркой в унитазе вместо вентиляции. Последнее обновление было в 2012 когда купили интерсити.
Мільйонні з.п. ефективних менедженів самі себе не зароблять.
Щодо ціни ГТ, вважаю, що підняття до 50% ще має який глузд.
В 2.5 рази - це поза гранню розумного.
Держкомстат малює інфляцію 10%.
Київпастранс просто охренів.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 17 лис, 2021 15:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 15:16
vitaliian написав:
я помню сколько раз дорожали билеты на жд и это обосновывали необходимостью обновления составов, а вагоны до сих пор ездят советские, без кондея розеток и с дыркой в унитазе вместо вентиляции. Последнее обновление было в 2012 когда купили интерсити.
И я помню
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