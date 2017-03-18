Додано: Сер 17 лис, 2021 15:03

vitaliian написав: 20 грн это вообще переворот сознания, все будут покупать самокаты или бегать трусцой. 20 грн это вообще переворот сознания, все будут покупать самокаты или бегать трусцой.

Врядли. Бегают трусцой у вас как раз те, которые ездят на машинах. Кто ездит на ОТ, те мало переймаются фитнесом и здоровьем.20 грн. со сдачи за кофе я оставляю баристе в банке под названием На мечту. Некоторые меньше. Но вижу там купюры и 50 грн., и 100.Мелочь.Для человека совсем не заметна. Но это может существенно улучшить ситуацию с городским ОТ. Привыкли все на шару и довели отрасль до ржавчины и развалюх-богданов.