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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 14:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:накатаешься теперь. Нужно так чтобы либо пешком было все близко, либо на персональном электро чем-то там.
электроласты
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 14:42

  flyman написав:
Можеш кинути фото як по вул. Горького у 80х тєлєгі коні тягали на Сінний ринок.


На Сінному зараз ЯГ. Цікаво, по чому? Альо, хто там звідти? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 14:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:тобі що 20 грн. за проїзд у ГТ не дозволить закінчити ремонт?
20 грн это вообще переворот сознания, все будут покупать самокаты или бегать трусцой.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 14:53

  vitaliian написав:
  flyman написав:тобі що 20 грн. за проїзд у ГТ не дозволить закінчити ремонт?
20 грн это вообще переворот сознания, все будут покупать самокаты или бегать трусцой.


(перефразировав песню про оркестр: ) А в дождь, а в снег?
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 14:54

  Миша-клиент написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:тобі що 20 грн. за проїзд у ГТ не дозволить закінчити ремонт?
20 грн это вообще переворот сознания, все будут покупать самокаты или бегать трусцой.


(перефразировав песню про оркестр: ) А в дождь, а в снег?

Тук туки
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 15:03

  vitaliian написав:20 грн это вообще переворот сознания, все будут покупать самокаты или бегать трусцой.

Врядли. Бегают трусцой у вас как раз те, которые ездят на машинах. Кто ездит на ОТ, те мало переймаются фитнесом и здоровьем.
20 грн. со сдачи за кофе я оставляю баристе в банке под названием На мечту. Некоторые меньше. Но вижу там купюры и 50 грн., и 100. :o
Мелочь.
Для человека совсем не заметна. Но это может существенно улучшить ситуацию с городским ОТ. Привыкли все на шару и довели отрасль до ржавчины и развалюх-богданов.
:?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 15:07

  Миша-клиент написав:
(перефразировав песню про оркестр: ) А в дождь, а в снег?


Libo
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 15:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:это может существенно улучшить ситуацию с городским ОТ. Привыкли все на шару
я помню сколько раз дорожали билеты на жд и это обосновывали необходимостью обновления составов, а вагоны до сих пор ездят советские, без кондея розеток и с дыркой в унитазе вместо вентиляции. Последнее обновление было в 2012 когда купили интерсити.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 15:12

  vitaliian написав:
  Libo написав:это может существенно улучшить ситуацию с городским ОТ. Привыкли все на шару
я помню сколько раз дорожали билеты на жд и это обосновывали необходимостью обновления составов, а вагоны до сих пор ездят советские, без кондея розеток и с дыркой в унитазе вместо вентиляции. Последнее обновление было в 2012 когда купили интерсити.

Мільйонні з.п. ефективних менедженів самі себе не зароблять.

Щодо ціни ГТ, вважаю, що підняття до 50% ще має який глузд.
В 2.5 рази - це поза гранню розумного.

Держкомстат малює інфляцію 10%.
Київпастранс просто охренів.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 17 лис, 2021 15:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 15:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:я помню сколько раз дорожали билеты на жд и это обосновывали необходимостью обновления составов, а вагоны до сих пор ездят советские, без кондея розеток и с дыркой в унитазе вместо вентиляции. Последнее обновление было в 2012 когда купили интерсити.
И я помню
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