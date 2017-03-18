sequence написав:

Так в том то и дело, что адекватный. Меня сильно расстраивает отсутствие развития базиса ОТ - метро и прочего ШРТ. Вы ведь все правильно пишете - город без машин там, развитый ОТ. Но забываете, видимо, что чтобы убрать машины, надо дать альтернативу, а тут как раз все не очень, а точнее, почти замерло. Между тем машин только лет за 5 стало раза в полтора больше. Все строится вокруг узлов - и обычно этим узлом и стыковкой является как раз станция метро.Если бы я не жил здесь, было бы плевать. А расстановка приоритетов киевских властей меня не очень устраивают. Точнее, совсем.