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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 лис, 2021 15:38
kingkongovets написав:
модераторы, а можно создать флаю тему про выживальщиков на 100 $/мес, ну сколько можно его срань тут читать?!
не поможет
у виталлиана есть профильная ветка про ипеня, но это не мешает ему тут безостановочно флудить
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Додано: Сер 17 лис, 2021 15:38
vitaliian написав: Libo написав:
это может существенно улучшить ситуацию с городским ОТ. Привыкли все на шару
я помню сколько раз дорожали билеты на жд и это обосновывали необходимостью обновления составов, а вагоны до сих пор ездят советские, без кондея розеток и с дыркой в унитазе вместо вентиляции. Последнее обновление было в 2012 когда купили интерсити.
За ваши копейки сразу ОТ не обновишь. Нужны крупные инвестиции на протяжении многих лет.
ОТ в Украине чудом выживает и еще исправно работает.
В Washington DC Metro Area (на секундочку! - это столица США, самой богатой страны!) проезд в метро порядка $4-$5 за одну поездку. Метро работает ужасно, в час пик интервалы могут доходить до 30 минут, эскалаторы могут неделями ремонтироваться, постоянно задержки из-за аварий и т.п. Не хватает денег, даже с учетом дотаций. (По кол-ву населения мы примерно равны).
И посмотрите на киевское метро. Сходите в церковь, поставьте свечку и попросите у Бога прощение за ваше богохульство, наговоры на наш ОТ и городские власти. На водку им 200 грн. никак не жалко, а на метро 20 грн. караул. Просто сволочи какие-то, а не люди.
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Libo
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Додано: Сер 17 лис, 2021 15:46
sequence написав:
Так в том то и дело, что адекватный. Меня сильно расстраивает отсутствие развития базиса ОТ - метро и прочего ШРТ. Вы ведь все правильно пишете - город без машин там, развитый ОТ. Но забываете, видимо, что чтобы убрать машины, надо дать альтернативу, а тут как раз все не очень, а точнее, почти замерло. Между тем машин только лет за 5 стало раза в полтора больше. Все строится вокруг узлов - и обычно этим узлом и стыковкой является как раз станция метро.
Если бы я не жил здесь, было бы плевать. А расстановка приоритетов киевских властей меня не очень устраивают. Точнее, совсем.
Если мыслить глобально, то проблема Киева не столько в плохом ОТ или узких дорогах, сколько в отсутствии концепции развития.
Если построить станции метро, например 5 станций в поле за Теремками, будет лучше или хуже? Хуже. Потому что возле этих станций построят 50 ЖК в которых будет жить 100 тыс человек - метры пустовать не будут, а существующие станции, особенно в центре, особенно пересадочные, расширить не получится. Нужно бороться не со следствием, а с причиной. Бесконтрольный рост города при отсутствии вложений в инфраструктуру. Можно его ограничить, разрешить, например строительство не более 5 этажей и ограниченным количеством построенных метров на гектар. Или крушить старый центр, строить десятиполосные многоуровневые развязки и копать десятки новых станций метро. Строить новые Эмираты. Оба варианта имеют право на жизнь, но не как это происходит сейчас.
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Vlad442
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Додано: Сер 17 лис, 2021 15:49
Libo написав:
..На водку им 200 грн. никак не жалко, а на метро 20 грн. караул. Просто сволочи какие-то, а не люди.
Вотка - это святое. К тому же она дешевле
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sequence
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Додано: Сер 17 лис, 2021 15:53
Vlad442 написав:
.. возле этих станций построят 50 ЖК в которых будет жить 100 тыс человек - метры пустовать не будут, а существующие станции, особенно в центре, особенно пересадочные, расширить не получится.
конкретно в этом случае спасает закольцовка метро.
по поводу концепции - 146% правы
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