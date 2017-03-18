Додано: Сер 17 лис, 2021 16:29

zРадио написав: airmax78 написав: Это главное, что надо было сделть. При 8 грн за проезд экономический смысл для города строить метро отсутствовал. Это главное, что надо было сделть. При 8 грн за проезд экономический смысл для города строить метро отсутствовал.



Правильно было бы раз в год поднимать на гривну, что примерно соответствовало бы индексации на размер инфляции. "Логистика" у такого решения несложная - жетонов, которыми можно затариться впрок, давно нет.



А с 8 до 20 (или пусть даже 12, хотя понаехи активно пользуются публичным транспортом, а карта киевлянина им не светит) за раз - это ценовой шок, и придумать такое могли лишь нездоровые мозги Правильно было бы раз в год поднимать на гривну, что примерно соответствовало бы индексации на размер инфляции. "Логистика" у такого решения несложная - жетонов, которыми можно затариться впрок, давно нет.А с 8 до 20 (или пусть даже 12, хотя понаехи активно пользуются публичным транспортом, а карта киевлянина им не светит) за раз - это ценовой шок, и придумать такое могли лишь нездоровые мозги

В 90-е годы зарубежные консультанты учили наших можновладцев как повышать цены.Типа пусть кто-то из руководства скажет, что цены планируют повысить в 2 раза. У народа подгорит и он поднимется на всеобщую борьбу с повышением. И тут вы якобы уступаете под давлением народных масс - повышаете только на 30%. Пипл ликует, это победа, массы заставили власть прислушиваться к мнению народа! И вы при этом своей цели достигли.Короче, они реально планируют повысить до 12 грн. Зеленый нас не даст в обиду.Всем успокоиться и можно уже прямо сейчас выпить за нашу будущую победу.