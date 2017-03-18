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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:29

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Это главное, что надо было сделть. При 8 грн за проезд экономический смысл для города строить метро отсутствовал.


Правильно было бы раз в год поднимать на гривну, что примерно соответствовало бы индексации на размер инфляции. "Логистика" у такого решения несложная - жетонов, которыми можно затариться впрок, давно нет.

А с 8 до 20 (или пусть даже 12, хотя понаехи активно пользуются публичным транспортом, а карта киевлянина им не светит) за раз - это ценовой шок, и придумать такое могли лишь нездоровые мозги


В 90-е годы зарубежные консультанты учили наших можновладцев как повышать цены.
Типа пусть кто-то из руководства скажет, что цены планируют повысить в 2 раза. У народа подгорит и он поднимется на всеобщую борьбу с повышением. И тут вы якобы уступаете под давлением народных масс - повышаете только на 30%. Пипл ликует, это победа, массы заставили власть прислушиваться к мнению народа! И вы при этом своей цели достигли. :wink:
Короче, они реально планируют повысить до 12 грн. Зеленый нас не даст в обиду.
Всем успокоиться и можно уже прямо сейчас выпить за нашу будущую победу.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Поднимут до 20 грн. без вариантов. 12 грн. это ниже себестоимости перевозки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:38

  airmax78 написав:Да какой это шок?


Для тебя, для меня - нет, для пользователей общественного транспорта - да

  airmax78 написав:Народ уже за 2 грн наклониться ленится, проходит мимо


Максим, не позорься. Это не метод. Есть анализ ценовой эластичности, монадические исследования и пр. Мы, занимаясь fmcg, регулярно такое заказываем. Уверяю тебя, одномоментное поднятие цены в 1,5-2,5 раза - ЭТО ШОК!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

К разговору о повышению проезда.
Насколько я понял, дотации "на неповышения цен ОТ" перенаправлены на дотации "на неповышения тарифов на отопление"
Type1
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:46

  airmax78 написав:Поднимут до 20 грн. без вариантов. 12 грн. это ниже себестоимости перевозки.

Что-то у маршрутчиков это не ниже себестоимости.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:51

  unicdima написав:
  airmax78 написав:Поднимут до 20 грн. без вариантов. 12 грн. это ниже себестоимости перевозки.

Что-то у маршрутчиков это не ниже себестоимости.


Максим уже и себестоимость успел посчитать :mrgreen: Увидел неподнятую на улице монету - сделал обобщенный вывод, что у людей есть деньги. Прочитал о решении поднять тариф - сразу сообразил, что х1,5 не окупит даже себестоимость.

А ведь громче остальных критиковал "простые решения". Прямо рубаху на себе рвал, как можно поддерживать людей, мыслящих так прямолинейно...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:59

  zРадио написав:Болею за обе стороны :mrgreen:

"СН" ініціюватиме недопущення підвищення вартості проїзду в Києві та повний аудит метрополітену
https://censor.net/ua/n3300019

Прикольно если сн отменят это решение, рейтинг Зели - вверх, рейтинг Витали - вниз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

скажу так - если подымут цену в 2.5 раза, но озвучат сроки открытия новых станций, то я двумя руками "за". В противном случае можно как-то и помягче. Похоже, Либо прав - торгуются с обществом. Сделают па 12 но всем и угомонятся, и вроде всем хорошо
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:11

  zРадио написав:
  unicdima написав:
  airmax78 написав:Поднимут до 20 грн. без вариантов. 12 грн. это ниже себестоимости перевозки.

Что-то у маршрутчиков это не ниже себестоимости.


Максим уже и себестоимость успел посчитать :mrgreen: Увидел неподнятую на улице монету - сделал обобщенный вывод, что у людей есть деньги. Прочитал о решении поднять тариф - сразу сообразил, что х1,5 не окупит даже себестоимость.

А ведь громче остальных критиковал "простые решения". Прямо рубаху на себе рвал, как можно поддерживать людей, мыслящих так прямолинейно...

Я о необходимости поднятия стоимости проезда в метро до 20+ грн. говорил еще 2 года назад. Читал, что у них себестомость перевозки одного пассажира в районе 12 или 16 грн. Цена электроэнергии растет, зп растут, а проезд как был хз когда 8 грн. так и остается. Полнейший бред. А потом сетуем что подвижной состав старше большинства киевлян и станции новые никто не строит. А нафиг их строить? Плодить убытки?
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:15

  unicdima написав:
  airmax78 написав:Поднимут до 20 грн. без вариантов. 12 грн. это ниже себестоимости перевозки.

Что-то у маршрутчиков это не ниже себестоимости.

Поэтому и возят народ на скотовозках после проезда которой на улице дышать нечем. Это при том что налогов вообще не платят, заправляются многие ворованным дизелем и свои развалюхи содержат в состоянии "на грани клинической смерти".
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