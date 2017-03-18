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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 17 лис, 2021 16:29
zРадио написав: airmax78 написав:
Это главное, что надо было сделть. При 8 грн за проезд экономический смысл для города строить метро отсутствовал.
Правильно было бы раз в год поднимать на гривну, что примерно соответствовало бы индексации на размер инфляции. "Логистика" у такого решения несложная - жетонов, которыми можно затариться впрок, давно нет.
А с 8 до 20 (или пусть даже 12, хотя понаехи активно пользуются публичным транспортом, а карта киевлянина им не светит) за раз - это ценовой шок, и придумать такое могли лишь нездоровые мозги
В 90-е годы зарубежные консультанты учили наших можновладцев как повышать цены.
Типа пусть кто-то из руководства скажет, что цены планируют повысить в 2 раза. У народа подгорит и он поднимется на всеобщую борьбу с повышением. И тут вы якобы уступаете под давлением народных масс - повышаете только на 30%. Пипл ликует, это победа, массы заставили власть прислушиваться к мнению народа! И вы при этом своей цели достигли.
Короче, они реально планируют повысить до 12 грн. Зеленый нас не даст в обиду.
Всем успокоиться и можно уже прямо сейчас выпить за нашу будущую победу.
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Libo
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Додано: Сер 17 лис, 2021 16:31
Поднимут до 20 грн. без вариантов. 12 грн. это ниже себестоимости перевозки.
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airmax78
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Додано: Сер 17 лис, 2021 16:38
airmax78 написав:
Да какой это шок?
Для тебя, для меня - нет, для пользователей общественного транспорта - да
airmax78 написав:
Народ уже за 2 грн наклониться ленится, проходит мимо
Максим, не позорься. Это не метод. Есть анализ ценовой эластичности, монадические исследования и пр. Мы, занимаясь fmcg, регулярно такое заказываем. Уверяю тебя, одномоментное поднятие цены в 1,5-2,5 раза - ЭТО ШОК!
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zРадио
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Додано: Сер 17 лис, 2021 16:43
К разговору о повышению проезда.
Насколько я понял, дотации "на неповышения цен ОТ" перенаправлены на дотации "на неповышения тарифов на отопление"
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Додано: Сер 17 лис, 2021 16:46
airmax78 написав:
Поднимут до 20 грн. без вариантов. 12 грн. это ниже себестоимости перевозки.
Что-то у маршрутчиков это не ниже себестоимости.
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unicdima
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Додано: Сер 17 лис, 2021 16:51
unicdima написав: airmax78 написав:
Поднимут до 20 грн. без вариантов. 12 грн. это ниже себестоимости перевозки.
Что-то у маршрутчиков это не ниже себестоимости.
Максим уже и себестоимость успел посчитать
Увидел неподнятую на улице монету - сделал обобщенный вывод, что у людей есть деньги. Прочитал о решении поднять тариф - сразу сообразил, что х1,5 не окупит даже себестоимость.
А ведь громче остальных критиковал "простые решения". Прямо рубаху на себе рвал, как можно поддерживать людей, мыслящих так прямолинейно...
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zРадио
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Додано: Сер 17 лис, 2021 17:02
скажу так - если подымут цену в 2.5 раза, но озвучат сроки открытия новых станций, то я двумя руками "за". В противном случае можно как-то и помягче. Похоже, Либо прав - торгуются с обществом. Сделают па 12 но всем и угомонятся, и вроде всем хорошо
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sequence
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Додано: Сер 17 лис, 2021 17:11
zРадио написав: unicdima написав: airmax78 написав:
Поднимут до 20 грн. без вариантов. 12 грн. это ниже себестоимости перевозки.
Что-то у маршрутчиков это не ниже себестоимости.
Максим уже и себестоимость успел посчитать
Увидел неподнятую на улице монету - сделал обобщенный вывод, что у людей есть деньги. Прочитал о решении поднять тариф - сразу сообразил, что х1,5 не окупит даже себестоимость.
А ведь громче остальных критиковал "простые решения". Прямо рубаху на себе рвал, как можно поддерживать людей, мыслящих так прямолинейно...
Я о необходимости поднятия стоимости проезда в метро до 20+ грн. говорил еще 2 года назад. Читал, что у них себестомость перевозки одного пассажира в районе 12 или 16 грн. Цена электроэнергии растет, зп растут, а проезд как был хз когда 8 грн. так и остается. Полнейший бред. А потом сетуем что подвижной состав старше большинства киевлян и станции новые никто не строит. А нафиг их строить? Плодить убытки?
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airmax78
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Додано: Сер 17 лис, 2021 17:15
unicdima написав: airmax78 написав:
Поднимут до 20 грн. без вариантов. 12 грн. это ниже себестоимости перевозки.
Что-то у маршрутчиков это не ниже себестоимости.
Поэтому и возят народ на скотовозках после проезда которой на улице дышать нечем. Это при том что налогов вообще не платят, заправляются многие ворованным дизелем и свои развалюхи содержат в состоянии "на грани клинической смерти".
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