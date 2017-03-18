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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 лис, 2021 17:19
airmax78 написав:
.. Читал, что у них себестомость перевозки одного пассажира в районе 12 или 16 грн. ..
можно и по 8 не в убыток возить, но все льготы отменить. Я давно в метро не бывал, но раньше упорно складывалось впечатление, что там такой каждый второй.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 17:19
airmax78 написав:
Я о необходимости поднятия стоимости проезда в метро до 20+ грн. говорил еще 2 года назад. Читал, что у них себестомость перевозки одного пассажира в районе 12 или 16 грн. Цена электроэнергии растет, зп растут, а проезд как был хз когда 8 грн. так и остается. Полнейший бред. А потом сетуем что подвижной состав старше большинства киевлян и станции новые никто не строит. А нафиг их строить? Плодить убытки?
Я ж сказал - не против плавного перманентного повышения. А относительно того, что много лет городской транспорт убыточен - тебе напомнить, кто мэр уже 8-й год?
Сначала ты одобряешь его бездействие, а затем - радикальные действия, устраняющие последствия бездействия? Логика, ты где?
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Додано: Сер 17 лис, 2021 17:20
Investor_K написав: vitaliian написав:
kingkongovets В Киеве есть более острая проблема чем топнспортная?
Воздух плохой.
самая острая проблема Киева - #самыйлутшиймэрин.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 17:28
airmax78 написав: sequence написав:
https://vesti.ua/kiev/metro-na-vinogradar-ne-budet-stolichnaya-podzemka-trebuet-vernut-avans
метра на Веник не будет до 23го, деньги зйылы мыши, но мы по прежнему ждем видео облетов квадриком от Конговца ))
Кличко имеет все шансы за две каденции не построить не одну станцию. Это абсолютный рекорд, надеюсь, никто это достижение не превзойдет. Зато парки и велодорожки, да.
Тем временем, за период 2014-2021 северный мордор асилил 51 станцию.
То есть столько, сколько в Киеве вообще.
Даже Минск штук 5 асилил.
Как можно что-то говорить о концепции развития ОТ дальше, ума не приложу
В северном мордоре полное взаимопонимание между царем и исполнительной властью. В Киеве - демократия. В условиях демократии с элементами клептократии инфраструктурные проекты движутся медленно. Все-таки ждем метро на Львовской площади. Это квиквин - надо сделать.
сабосамой.
после завершения строительства и пуска веника, начала и завершения трои и кр.авроры начнем думать, а не начать ли нам думать, о станции на Львовской.
Нафига там станция? Майдан в паре остановок на 18 троллейбусе, Театральная недалеко. Квартиры в Центре покупают не для того, чтобы на метро ездить.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 17:31
Investor_K написав: kingkongovets написав:
но вы то вроде адекватный, поэтому должны смотреть немного шире чем рядовой обыватель -
И видеть глубже
В Киеве ж0па, что там еще глубже можно увидеть?
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