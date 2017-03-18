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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 88938894889588968897>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:19

  airmax78 написав:.. Читал, что у них себестомость перевозки одного пассажира в районе 12 или 16 грн. ..

можно и по 8 не в убыток возить, но все льготы отменить. Я давно в метро не бывал, но раньше упорно складывалось впечатление, что там такой каждый второй.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:19

  airmax78 написав:Я о необходимости поднятия стоимости проезда в метро до 20+ грн. говорил еще 2 года назад. Читал, что у них себестомость перевозки одного пассажира в районе 12 или 16 грн. Цена электроэнергии растет, зп растут, а проезд как был хз когда 8 грн. так и остается. Полнейший бред. А потом сетуем что подвижной состав старше большинства киевлян и станции новые никто не строит. А нафиг их строить? Плодить убытки?


Я ж сказал - не против плавного перманентного повышения. А относительно того, что много лет городской транспорт убыточен - тебе напомнить, кто мэр уже 8-й год?

Сначала ты одобряешь его бездействие, а затем - радикальные действия, устраняющие последствия бездействия? Логика, ты где? :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:20

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:kingkongovets В Киеве есть более острая проблема чем топнспортная?


Воздух плохой.


самая острая проблема Киева - #самыйлутшиймэрин.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:28

  airmax78 написав:
  sequence написав:https://vesti.ua/kiev/metro-na-vinogradar-ne-budet-stolichnaya-podzemka-trebuet-vernut-avans
метра на Веник не будет до 23го, деньги зйылы мыши, но мы по прежнему ждем видео облетов квадриком от Конговца ))
Кличко имеет все шансы за две каденции не построить не одну станцию. Это абсолютный рекорд, надеюсь, никто это достижение не превзойдет. Зато парки и велодорожки, да.
Тем временем, за период 2014-2021 северный мордор асилил 51 станцию.
То есть столько, сколько в Киеве вообще.
Даже Минск штук 5 асилил.
Как можно что-то говорить о концепции развития ОТ дальше, ума не приложу

В северном мордоре полное взаимопонимание между царем и исполнительной властью. В Киеве - демократия. В условиях демократии с элементами клептократии инфраструктурные проекты движутся медленно. Все-таки ждем метро на Львовской площади. Это квиквин - надо сделать.


сабосамой.
после завершения строительства и пуска веника, начала и завершения трои и кр.авроры начнем думать, а не начать ли нам думать, о станции на Львовской.
Нафига там станция? Майдан в паре остановок на 18 троллейбусе, Театральная недалеко. Квартиры в Центре покупают не для того, чтобы на метро ездить. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:31

  Investor_K написав:
  kingkongovets написав:но вы то вроде адекватный, поэтому должны смотреть немного шире чем рядовой обыватель -


И видеть глубже


В Киеве ж0па, что там еще глубже можно увидеть?
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:32

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:
  kingkongovets написав:но вы то вроде адекватный, поэтому должны смотреть немного шире чем рядовой обыватель -


И видеть глубже

Глубже метро нет ничего.

есть
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:39

  rjkz написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:И видеть глубже

Глубже метро нет ничего.

есть

Глубже метро в Киеве только та жопа, в которую он превратился по всем параметрам
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:40

  flyman написав:
  UA написав:
  sequence написав: по легенде, в пригородах живут бездетные люди с удаленной работой )

Математика стоимости жизни с детьми в районах с частными школами и садиками (расположенными в непригодных по санитарным нормам помещениях) и районах свободных от новостроек просто завораживает.

тут є кілька варіантів:
- орендоване
- своє
потім:
- з дітьми
- без
далі:
- робота віддалена
- в офісі/складі/заводі/магазині
крім того, якщо в робота не віддалена, то
- недалеко від місця мешкання
- прямий транспорт без пересадок
- одна пересадка
- дві і більше пересадок
відповідно: час доїзду
також: ГТ, приватне авто, попутки, інше.

Напр. мені майже пох. на вартість проїзду ГТ в Києві, так як користуюся хіба раз в місяць, буває і менше та й Київ не часто навідую - нема потреби.
Останній раз був перед самим обмеженням невакцинованим щодо ГТ - забирав ключі від кавалірки на Жулянах. Теоретично, можу починати ремонт.
Пруф долярчику:


Зображення


УХТЫШКА!
Это прекрасно!
Панорамные окна+овноблок!
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:45

  sequence написав:
  Faceless написав:Кстати, чуть оффтопа.
Кто пользуется метеостанциями, что можете порекомендовать? И отдельно интересно оценка качества воздуха, и за окном и внутри - есть ли вообще смысл смотреть, или там показатели нерелевантные на непроф оборудовании?

метео LaCross
по воздуху смысл есть смотреть что внутри, особенно важно после нового ремонта/мебели.
Надо знать одно важное правило бытовой метрологии - не имеют значение мелкие погрешности приборов. Дело в том, что если какая-то хня фонит, это сразу отображается кратными превышениями, временами в 10ки раз выше нормы.
Себе брал нечто вроде этого
https://aliexpress.ru/item/100500134959 ... 1637147018
пригодилась


Та да.
Был случай, мадама ремонт сделала, ламинат, мебель ДСП.
Превышение по формальдегидам в 40 раз от ПДК. :mrgreen:
НЕ любят люди натуральное дерево, любят г... и страдать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:46

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Болею за обе стороны :mrgreen:

"СН" ініціюватиме недопущення підвищення вартості проїзду в Києві та повний аудит метрополітену
https://censor.net/ua/n3300019

Прикольно если сн отменят это решение, рейтинг Зели - вверх, рейтинг Витали - вниз.

И капец наземному транспорту в Киеве

Но виноват будет Кличко, а не Зеля с его рейтингом
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