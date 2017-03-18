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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:Глубже метро в Киеве только та жопа, в которую он превратился по всем параметрам
а стеклянный мост, а фонтаны на арсенальной?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:52

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Я о необходимости поднятия стоимости проезда в метро до 20+ грн. говорил еще 2 года назад. Читал, что у них себестомость перевозки одного пассажира в районе 12 или 16 грн. Цена электроэнергии растет, зп растут, а проезд как был хз когда 8 грн. так и остается. Полнейший бред. А потом сетуем что подвижной состав старше большинства киевлян и станции новые никто не строит. А нафиг их строить? Плодить убытки?


Я ж сказал - не против плавного перманентного повышения. А относительно того, что много лет городской транспорт убыточен - тебе напомнить, кто мэр уже 8-й год?

Сначала ты одобряешь его бездействие, а затем - радикальные действия, устраняющие последствия бездействия? Логика, ты где? :roll:

zRadio, транспорт везде убыточен. Внезапно ? для тебя ? это ? откровение ?

Тебе уже не нравился Смолий - имеем невменяемый НБУ
Тебе уже не нравился Коболев - имеем НафтоГаз без денег накануне отопительного сезона. И с углём полный швах

Отцепись от Кличко и дай ему делать свою работу.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Это прекрасно!
Панорамные окна+овноблок!

даже самостройщики из ЧС усекли тренд)
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:00

  rjkz написав:..
НЕ любят люди натуральное дерево, любят г... и страдать.

да все любят. Но от цены глаза на лоб лезут и уход специфический.
Макс вон не даст соврать )
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:06

  sequence написав:
  BìnhAutoDat написав:sequence это кто такие легенды распространяет?)

застройщики, которые понатыкав плотненько домики, лихо и недорого втюхивают это народу, который только через пару лет мучений понимает, куда и насколько он попал )
ну там, вы помните "жить в лесу в 15 минутах до метро".
А потом оказывается, что они имели в виду 15 минут на машине в 3 часа ночи. А утром-вечером часа полтора


Ага недорого. :lol: В том же Ирпене и округе что то более-менее нормальное от тысячи за метр.
По таким ценам выбирать пригород а не Киев имеет смысл только если в Киев ездить совсем не обязательно. Вот когда в 2015-2017 пригородные котлованы были в диапазоне 8500-10500 грн/метр, тогда еще было как то понятно.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:15

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Я о необходимости поднятия стоимости проезда в метро до 20+ грн. говорил еще 2 года назад. Читал, что у них себестомость перевозки одного пассажира в районе 12 или 16 грн. Цена электроэнергии растет, зп растут, а проезд как был хз когда 8 грн. так и остается. Полнейший бред. А потом сетуем что подвижной состав старше большинства киевлян и станции новые никто не строит. А нафиг их строить? Плодить убытки?


Я ж сказал - не против плавного перманентного повышения. А относительно того, что много лет городской транспорт убыточен - тебе напомнить, кто мэр уже 8-й год?

Сначала ты одобряешь его бездействие, а затем - радикальные действия, устраняющие последствия бездействия? Логика, ты где? :roll:

zRadio, транспорт везде убыточен. Внезапно ? для тебя ? это ? откровение ?

Тебе уже не нравился Смолий - имеем невменяемый НБУ
Тебе уже не нравился Коболев - имеем НафтоГаз без денег накануне отопительного сезона. И с углём полный швах

Отцепись от Кличко и дай ему делать свою работу.

Какую? Дораспиливать бюджет на Подольско-воскресенский мост? )
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:17

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Это прекрасно!
Панорамные окна+овноблок!

даже самостройщики из ЧС усекли тренд)


+1
Почему ДАЖЕ?
У них с рождения абсолютный архитектурный вкус.)
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:18

  pesikot написав:zRadio, транспорт везде убыточен. Внезапно ? для тебя ? это ? откровение ?


Сколько там лет уже тариф 8? Сначала транспорт был убыточен, затем сильно убыточен, затем глубоко убыточен, и все это время администрация города наблюдает и не делает ничего, а когда, наконец, становится уже неподъемно убыточным, тогда нужно поднимать тариф в разы. Внезапно (с) :mrgreen:


  pesikot написав:Тебе уже не нравился Смолий - имеем невменяемый НБУ
Тебе уже не нравился Коболев - имеем НафтоГаз без денег накануне отопительного сезона. И с углём полный швах


Я не просил менять шило на мыло. Витренко - вообще член команды Коболева. О чем ты?
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 17 лис, 2021 18:19, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:19

  drevlyanin написав:
  sequence написав:
  BìnhAutoDat написав:sequence это кто такие легенды распространяет?)

застройщики, которые понатыкав плотненько домики, лихо и недорого втюхивают это народу, который только через пару лет мучений понимает, куда и насколько он попал )
ну там, вы помните "жить в лесу в 15 минутах до метро".
А потом оказывается, что они имели в виду 15 минут на машине в 3 часа ночи. А утром-вечером часа полтора


Ага недорого. :lol: В том же Ирпене и округе что то более-менее нормальное от тысячи за метр.
По таким ценам выбирать пригород а не Киев имеет смысл только если в Киев ездить совсем не обязательно. Вот когда в 2015-2017 пригородные котлованы были в диапазоне 8500-10500 грн/метр, тогда еще было как то понятно.
только вы сравнивайте сравнимое, то что в ирпене стоит 1куе в Киеве продается по 2куе. Нарот не едет в Ирпень экономить, проезд за 11 лет подорожал в 3 раза, сэкономить не получится, нарот хочет много бетона за мало денег здесь и сейчас и готов ездить. К сожалению для Ирпеня который не думает сворачивать застройку. Потому что сколько не настрой всё раскупят. И 80% покупателей киевляне, инфа от нотариуса который видит прописку на сделке.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:22

  rjkz написав:
  airmax78 написав:В северном мордоре полное взаимопонимание между царем и исполнительной властью. В Киеве - демократия. В условиях демократии с элементами клептократии инфраструктурные проекты движутся медленно. Все-таки ждем метро на Львовской площади. Это квиквин - надо сделать.


сабосамой.
после завершения строительства и пуска веника, начала и завершения трои и кр.авроры начнем думать, а не начать ли нам думать, о станции на Львовской.
Нафига там станция? Майдан в паре остановок на 18 троллейбусе, Театральная недалеко. Квартиры в Центре покупают не для того, чтобы на метро ездить. :mrgreen:

Уже неоднократно объяснял. ЛБ - станция, значение которой сложно переоценить. Открывать до нее любые новые станции метро - это деньги на ветер.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 17 лис, 2021 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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