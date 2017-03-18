Додано: Сер 17 лис, 2021 18:19

drevlyanin написав: sequence написав: BìnhAutoDat написав: sequence это кто такие легенды распространяет?) это кто такие легенды распространяет?)

застройщики, которые понатыкав плотненько домики, лихо и недорого втюхивают это народу, который только через пару лет мучений понимает, куда и насколько он попал )

ну там, вы помните "жить в лесу в 15 минутах до метро".

А потом оказывается, что они имели в виду 15 минут на машине в 3 часа ночи. А утром-вечером часа полтора застройщики, которые понатыкав плотненько домики, лихо икоторый только через пару лет мучений понимает, куда и насколько он попал )ну там, вы помните "жить в лесу в 15 минутах до метро".А потом оказывается, что они имели в виду 15 минут на машине в 3 часа ночи. А утром-вечером часа полтора



Ага недорого. В том же Ирпене и округе что то более-менее нормальное от тысячи за метр.

По таким ценам выбирать пригород а не Киев имеет смысл только если в Киев ездить совсем не обязательно. Вот когда в 2015-2017 пригородные котлованы были в диапазоне 8500-10500 грн/метр, тогда еще было как то понятно. Ага недорого.В том же Ирпене и округе что то более-менее нормальное от тысячи за метр.По таким ценам выбирать пригород а не Киев имеет смысл только если в Киев ездить совсем не обязательно. Вот когда в 2015-2017 пригородные котлованы были в диапазоне 8500-10500 грн/метр, тогда еще было как то понятно.

только вы сравнивайте сравнимое, то что в ирпене стоит 1куе в Киеве продается по 2куе. Нарот не едет в Ирпень экономить, проезд за 11 лет подорожал в 3 раза, сэкономить не получится, нарот хочет много бетона за мало денег здесь и сейчас и готов ездить. К сожалению для Ирпеня который не думает сворачивать застройку. Потому что сколько не настрой всё раскупят. И 80% покупателей киевляне, инфа от нотариуса который видит прописку на сделке.