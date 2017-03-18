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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 лис, 2021 17:51
Sidus написав:
Глубже метро в Киеве только та жопа, в которую он превратился по всем параметрам
а стеклянный мост, а фонтаны на арсенальной?
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Додано: Сер 17 лис, 2021 17:52
zRadio
zРадио написав: airmax78 написав:
Я о необходимости поднятия стоимости проезда в метро до 20+ грн. говорил еще 2 года назад. Читал, что у них себестомость перевозки одного пассажира в районе 12 или 16 грн. Цена электроэнергии растет, зп растут, а проезд как был хз когда 8 грн. так и остается. Полнейший бред. А потом сетуем что подвижной состав старше большинства киевлян и станции новые никто не строит. А нафиг их строить? Плодить убытки?
Я ж сказал - не против плавного перманентного повышения. А относительно того, что много лет городской транспорт убыточен - тебе напомнить, кто мэр уже 8-й год?
Сначала ты одобряешь его бездействие, а затем - радикальные действия, устраняющие последствия бездействия? Логика, ты где?
, транспорт везде убыточен. Внезапно ? для тебя ? это ? откровение ?
Тебе уже не нравился Смолий - имеем невменяемый НБУ
Тебе уже не нравился Коболев - имеем НафтоГаз без денег накануне отопительного сезона. И с углём полный швах
Отцепись от Кличко и дай ему делать свою работу.
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pesikot
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Додано: Сер 17 лис, 2021 17:59
rjkz написав:
Это прекрасно!
Панорамные окна+овноблок!
даже самостройщики из ЧС усекли тренд)
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Додано: Сер 17 лис, 2021 18:00
rjkz написав:
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НЕ любят люди натуральное дерево, любят г... и страдать.
да все любят. Но от цены глаза на лоб лезут и уход специфический.
Макс вон не даст соврать )
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sequence
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Додано: Сер 17 лис, 2021 18:06
sequence написав: BìnhAutoDat написав:sequence
это кто такие легенды распространяет?)
застройщики, которые понатыкав плотненько домики, лихо и недорого втюхивают это народу,
который только через пару лет мучений понимает, куда и насколько он попал )
ну там, вы помните "жить в лесу в 15 минутах до метро".
А потом оказывается, что они имели в виду 15 минут на машине в 3 часа ночи. А утром-вечером часа полтора
Ага недорого.
В том же Ирпене и округе что то более-менее нормальное от тысячи за метр.
По таким ценам выбирать пригород а не Киев имеет смысл только если в Киев ездить совсем не обязательно. Вот когда в 2015-2017 пригородные котлованы были в диапазоне 8500-10500 грн/метр, тогда еще было как то понятно.
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drevlyanin
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Додано: Сер 17 лис, 2021 18:15
pesikot написав:
zRadio
zРадио написав: airmax78 написав:
Я о необходимости поднятия стоимости проезда в метро до 20+ грн. говорил еще 2 года назад. Читал, что у них себестомость перевозки одного пассажира в районе 12 или 16 грн. Цена электроэнергии растет, зп растут, а проезд как был хз когда 8 грн. так и остается. Полнейший бред. А потом сетуем что подвижной состав старше большинства киевлян и станции новые никто не строит. А нафиг их строить? Плодить убытки?
Я ж сказал - не против плавного перманентного повышения. А относительно того, что много лет городской транспорт убыточен - тебе напомнить, кто мэр уже 8-й год?
Сначала ты одобряешь его бездействие, а затем - радикальные действия, устраняющие последствия бездействия? Логика, ты где?
, транспорт везде убыточен. Внезапно ? для тебя ? это ? откровение ?
Тебе уже не нравился Смолий - имеем невменяемый НБУ
Тебе уже не нравился Коболев - имеем НафтоГаз без денег накануне отопительного сезона. И с углём полный швах
Отцепись от Кличко и дай ему делать свою работу.
Какую? Дораспиливать бюджет на Подольско-воскресенский мост? )
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Sidus
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Додано: Сер 17 лис, 2021 18:17
Прохожий написав: rjkz написав:
Это прекрасно!
Панорамные окна+овноблок!
даже самостройщики из ЧС усекли тренд)
+1
Почему ДАЖЕ?
У них с рождения абсолютный архитектурный вкус.)
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rjkz
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Додано: Сер 17 лис, 2021 18:18
pesikot написав:zRadio
, транспорт везде убыточен. Внезапно ? для тебя ? это ? откровение ?
Сколько там лет уже тариф 8? Сначала транспорт был убыточен, затем сильно убыточен, затем глубоко убыточен, и все это время администрация города наблюдает и не делает ничего, а когда, наконец, становится уже неподъемно убыточным, тогда нужно поднимать тариф в разы. Внезапно (с)
pesikot написав:
Тебе уже не нравился Смолий - имеем невменяемый НБУ
Тебе уже не нравился Коболев - имеем НафтоГаз без денег накануне отопительного сезона. И с углём полный швах
Я не просил менять шило на мыло. Витренко - вообще член команды Коболева. О чем ты?
Востаннє редагувалось zРадио
в Сер 17 лис, 2021 18:19, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 18:19
drevlyanin написав: sequence написав: BìnhAutoDat написав:sequence
это кто такие легенды распространяет?)
застройщики, которые понатыкав плотненько домики, лихо и недорого втюхивают это народу,
который только через пару лет мучений понимает, куда и насколько он попал )
ну там, вы помните "жить в лесу в 15 минутах до метро".
А потом оказывается, что они имели в виду 15 минут на машине в 3 часа ночи. А утром-вечером часа полтора
Ага недорого.
В том же Ирпене и округе что то более-менее нормальное от тысячи за метр.
По таким ценам выбирать пригород а не Киев имеет смысл только если в Киев ездить совсем не обязательно. Вот когда в 2015-2017 пригородные котлованы были в диапазоне 8500-10500 грн/метр, тогда еще было как то понятно.
только вы сравнивайте сравнимое, то что в ирпене стоит 1куе в Киеве продается по 2куе. Нарот не едет в Ирпень экономить, проезд за 11 лет подорожал в 3 раза, сэкономить не получится, нарот хочет много бетона за мало денег здесь и сейчас и готов ездить. К сожалению для Ирпеня который не думает сворачивать застройку. Потому что сколько не настрой всё раскупят. И 80% покупателей киевляне, инфа от нотариуса который видит прописку на сделке.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 18:22
rjkz написав: airmax78 написав:
В северном мордоре полное взаимопонимание между царем и исполнительной властью. В Киеве - демократия. В условиях демократии с элементами клептократии инфраструктурные проекты движутся медленно. Все-таки ждем метро на Львовской площади. Это квиквин - надо сделать.
сабосамой.
после завершения строительства и пуска веника, начала и завершения трои и кр.авроры начнем думать, а не начать ли нам думать, о станции на Львовской.
Нафига там станция? Майдан в паре остановок на 18 троллейбусе, Театральная недалеко. Квартиры в Центре покупают не для того, чтобы на метро ездить.
Уже неоднократно объяснял. ЛБ - станция, значение которой сложно переоценить. Открывать до нее любые новые станции метро - это деньги на ветер.
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 17 лис, 2021 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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