Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:.. НЕ любят люди натуральное дерево, любят г... и страдать.
да все любят. Но от цены глаза на лоб лезут и уход специфический. Макс вон не даст соврать )
Я-ж говорю - г.но и страдать. Ничего особо специфического нет. Качественно просушенная древесина стабильных и твердых пород довольно неприхотлива. Если завязаться с буком, то это травма на всю жизнь. Цены - да, дороже. Покупать опилки с формальдегидами тоже не забезденьги приходится.
airmax78 написав:В северном мордоре полное взаимопонимание между царем и исполнительной властью. В Киеве - демократия. В условиях демократии с элементами клептократии инфраструктурные проекты движутся медленно. Все-таки ждем метро на Львовской площади. Это квиквин - надо сделать.
сабосамой. после завершения строительства и пуска веника, начала и завершения трои и кр.авроры начнем думать, а не начать ли нам думать, о станции на Львовской. Нафига там станция? Майдан в паре остановок на 18 троллейбусе, Театральная недалеко. Квартиры в Центре покупают не для того, чтобы на метро ездить.
Уже неоднократно объяснял. ЛП - станция, значение которой сложно переоценить. Открывать до нее любые новые станции метро - это деньги на ветер.
Ну да! Жители трои, которые выезжают из дому в 7 утра чтобы в 8 быть на работе, хотя им на 9, потому что если выедут позже, то опаздают часа на 1,5 вас поймут. Намного важнее станция в 2-х остановках от других станций, до которых люди пешком дойдут быстрее, чем с Трои в час пик переехать мост.
UA написав:тут є кілька варіантів: - орендоване - своє потім: - з дітьми - без далі: - робота віддалена - в офісі/складі/заводі/магазині крім того, якщо в робота не віддалена, то - недалеко від місця мешкання - прямий транспорт без пересадок - одна пересадка - дві і більше пересадок відповідно: час доїзду також: ГТ, приватне авто, попутки, інше.
Напр. мені майже пох. на вартість проїзду ГТ в Києві, так як користуюся хіба раз в місяць, буває і менше та й Київ не часто навідую - нема потреби. Останній раз був перед самим обмеженням невакцинованим щодо ГТ - забирав ключі від кавалірки на Жулянах. Теоретично, можу починати ремонт. Пруф долярчику:
УХТЫШКА! Это прекрасно! Панорамные окна+овноблок!
Коцептуально. На стіни помазані Снєжкою буде повішено ковьор! Лофт+вінтажна класіка = успіх!
Вовчиці будуть битися між собом за право оренди, особливо першої!
drevlyanin написав: Ага недорого. В том же Ирпене и округе что то более-менее нормальное от тысячи за метр. По таким ценам выбирать пригород а не Киев имеет смысл только если в Киев ездить совсем не обязательно. Вот когда в 2015-2017 пригородные котлованы были в диапазоне 8500-10500 грн/метр, тогда еще было как то понятно.
только вы сравнивайте сравнимое, то что в ирпене стоит 1куе в Киеве продается по 2куе. Нарот не едет в Ирпень экономить, проезд за 11 лет подорожал в 3 раза, сэкономить не получится, нарот хочет много бетона за мало денег здесь и сейчас и готов ездить. К сожалению для Ирпеня который не думает сворачивать застройку. Потому что сколько не настрой всё раскупят. И 80% покупателей киевляне, инфа от нотариуса который видит прописку на сделке.
Не преувеличивайте. То что в Киеве по две и дороже-в Ирпене аналогов не знаю ни по какой цене.(КТ и Республику в расчет не принимаем) Возьмите например вторую Поэтику https://poetica.ua/second-collection?ut ... _term=7960 цены от 1250. Покажите мне подобное в Ирпене в два раза дешевле.