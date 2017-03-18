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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8894889588968897

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:22

  sequence написав:
  rjkz написав:..
НЕ любят люди натуральное дерево, любят г... и страдать.

да все любят. Но от цены глаза на лоб лезут и уход специфический.
Макс вон не даст соврать )


Я-ж говорю - г.но и страдать.
Ничего особо специфического нет. Качественно просушенная древесина стабильных и твердых пород довольно неприхотлива. Если завязаться с буком, то это травма на всю жизнь.
Цены - да, дороже. Покупать опилки с формальдегидами тоже не забезденьги приходится.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:30

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:В северном мордоре полное взаимопонимание между царем и исполнительной властью. В Киеве - демократия. В условиях демократии с элементами клептократии инфраструктурные проекты движутся медленно. Все-таки ждем метро на Львовской площади. Это квиквин - надо сделать.


сабосамой.
после завершения строительства и пуска веника, начала и завершения трои и кр.авроры начнем думать, а не начать ли нам думать, о станции на Львовской.
Нафига там станция? Майдан в паре остановок на 18 троллейбусе, Театральная недалеко. Квартиры в Центре покупают не для того, чтобы на метро ездить. :mrgreen:

Уже неоднократно объяснял. ЛП - станция, значение которой сложно переоценить. Открывать до нее любые новые станции метро - это деньги на ветер.


Ну да!
Жители трои, которые выезжают из дому в 7 утра чтобы в 8 быть на работе, хотя им на 9, потому что если выедут позже, то опаздают часа на 1,5 вас поймут.
Намного важнее станция в 2-х остановках от других станций, до которых люди пешком дойдут быстрее, чем с Трои в час пик переехать мост. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:47

rjkz сообщение с Троей - это междугородное сообщение. А метро - транспорт городской. На Трою ходит электричка - необходимо и достаточно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:58

  rjkz написав:
  flyman написав:
  UA написав:тут є кілька варіантів:
- орендоване
- своє
потім:
- з дітьми
- без
далі:
- робота віддалена
- в офісі/складі/заводі/магазині
крім того, якщо в робота не віддалена, то
- недалеко від місця мешкання
- прямий транспорт без пересадок
- одна пересадка
- дві і більше пересадок
відповідно: час доїзду
також: ГТ, приватне авто, попутки, інше.

Напр. мені майже пох. на вартість проїзду ГТ в Києві, так як користуюся хіба раз в місяць, буває і менше та й Київ не часто навідую - нема потреби.
Останній раз був перед самим обмеженням невакцинованим щодо ГТ - забирав ключі від кавалірки на Жулянах. Теоретично, можу починати ремонт.
Пруф долярчику:


Зображення


УХТЫШКА!
Это прекрасно!
Панорамные окна+овноблок!

Коцептуально.
На стіни помазані Снєжкою буде повішено ковьор!
Лофт+вінтажна класіка = успіх!

Вовчиці будуть битися між собом за право оренди, особливо першої!
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:00

  vitaliian написав:
  drevlyanin написав:
Ага недорого. :lol: В том же Ирпене и округе что то более-менее нормальное от тысячи за метр.
По таким ценам выбирать пригород а не Киев имеет смысл только если в Киев ездить совсем не обязательно. Вот когда в 2015-2017 пригородные котлованы были в диапазоне 8500-10500 грн/метр, тогда еще было как то понятно.
только вы сравнивайте сравнимое, то что в ирпене стоит 1куе в Киеве продается по 2куе. Нарот не едет в Ирпень экономить, проезд за 11 лет подорожал в 3 раза, сэкономить не получится, нарот хочет много бетона за мало денег здесь и сейчас и готов ездить. К сожалению для Ирпеня который не думает сворачивать застройку. Потому что сколько не настрой всё раскупят. И 80% покупателей киевляне, инфа от нотариуса который видит прописку на сделке.


Не преувеличивайте. То что в Киеве по две и дороже-в Ирпене аналогов не знаю ни по какой цене.(КТ и Республику в расчет не принимаем) Возьмите например вторую Поэтику https://poetica.ua/second-collection?ut ... _term=7960
цены от 1250. Покажите мне подобное в Ирпене в два раза дешевле. :wink:
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