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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8895889688978898>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:58

  rjkz написав:
  flyman написав:
  UA написав:тут є кілька варіантів:
- орендоване
- своє
потім:
- з дітьми
- без
далі:
- робота віддалена
- в офісі/складі/заводі/магазині
крім того, якщо в робота не віддалена, то
- недалеко від місця мешкання
- прямий транспорт без пересадок
- одна пересадка
- дві і більше пересадок
відповідно: час доїзду
також: ГТ, приватне авто, попутки, інше.

Напр. мені майже пох. на вартість проїзду ГТ в Києві, так як користуюся хіба раз в місяць, буває і менше та й Київ не часто навідую - нема потреби.
Останній раз був перед самим обмеженням невакцинованим щодо ГТ - забирав ключі від кавалірки на Жулянах. Теоретично, можу починати ремонт.
Пруф долярчику:


Зображення


УХТЫШКА!
Это прекрасно!
Панорамные окна+овноблок!

Коцептуально.
На стіни помазані Снєжкою буде повішено ковьор!
Лофт+вінтажна класіка = успіх!

Вовчиці будуть битися між собом за право оренди, особливо першої!
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:00

  vitaliian написав:
  drevlyanin написав:
Ага недорого. :lol: В том же Ирпене и округе что то более-менее нормальное от тысячи за метр.
По таким ценам выбирать пригород а не Киев имеет смысл только если в Киев ездить совсем не обязательно. Вот когда в 2015-2017 пригородные котлованы были в диапазоне 8500-10500 грн/метр, тогда еще было как то понятно.
только вы сравнивайте сравнимое, то что в ирпене стоит 1куе в Киеве продается по 2куе. Нарот не едет в Ирпень экономить, проезд за 11 лет подорожал в 3 раза, сэкономить не получится, нарот хочет много бетона за мало денег здесь и сейчас и готов ездить. К сожалению для Ирпеня который не думает сворачивать застройку. Потому что сколько не настрой всё раскупят. И 80% покупателей киевляне, инфа от нотариуса который видит прописку на сделке.


Не преувеличивайте. То что в Киеве по две и дороже-в Ирпене аналогов не знаю ни по какой цене.(КТ и Республику в расчет не принимаем) Возьмите например вторую Поэтику https://poetica.ua/second-collection?ut ... _term=7960
цены от 1250. Покажите мне подобное в Ирпене в два раза дешевле. :wink:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:13

  Faceless написав:Кстати, чуть оффтопа.
Кто пользуется метеостанциями, что можете порекомендовать? И отдельно интересно оценка качества воздуха, и за окном и внутри - есть ли вообще смысл смотреть, или там показатели нерелевантные на непроф оборудовании?


датчик для умного дома сяоми -температура влажность давление 10 дол но нужен хаб.
. для анализа качества воздуха датчик 80 долл. показыавает еще со2, рм2.5 рм10
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 17 лис, 2021 19:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:16

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:Это прекрасно!
Панорамные окна+овноблок!

даже самостройщики из ЧС усекли тренд)


+1
Почему ДАЖЕ?
У них с рождения абсолютный архитектурный вкус.)

учитывая площадь "квартиры" 15м2 это должно выглядеть эпически)
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:46

  trololo написав:
  Faceless написав:Кстати, чуть оффтопа.
Кто пользуется метеостанциями, что можете порекомендовать? И отдельно интересно оценка качества воздуха, и за окном и внутри - есть ли вообще смысл смотреть, или там показатели нерелевантные на непроф оборудовании?


датчик для умного дома сяоми -температура влажность давление 10 дол но нужен хаб.
. для анализа качества воздуха датчик 80 долл. показыавает еще со2, рм2.5 рм10

pm2 pm10 с02 ставлять на зовні, для контролю якості повітря в місті (особливо на перехрестях) для систем моніторингу повітря

чи вам цікаво скільки в хаті пилу літає та скільки оксиду вуглекислоти із буржуйки ?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:50

  flyman написав:вам цікаво скільки в хаті пилу літає та скільки оксиду вуглекислоти із буржуйки ?


звичайно цікаво, можна запрограмувати вентиляцію
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:51

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Это главное, что надо было сделть. При 8 грн за проезд экономический смысл для города строить метро отсутствовал.

При проезде 20 грн экономический смысл ставить авто и пересаживается на общественный транспорт несколько теряется.

Да ну ладно. При 29 грн. за литр соляры и бензина и 30 грн. за час парковки или 2000 грн. за эвакуацию теряется смысл? Это уже не говоря о пробках.

А сумку с магазина?
А если всей семьей ехать?
Вопрос комфорта упускаю. Типа все готовы страдать за возможность жить в городе без пробок.
Решение быстрого передвижения по городу выглядит
так
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%80%D1%82

так https://tsl.kname.edu.ua/index.php/uk/r ... ha-kafedra

и так (привет КК :D )
https://news.un.org/ru/story/2021/05/1403132
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранж Сити переименовали в "Пуповую гору" :)
https://gdevkievezhithorosho.com/2021/1 ... velopment/
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:55

  trololo написав:
  flyman написав:вам цікаво скільки в хаті пилу літає та скільки оксиду вуглекислоти із буржуйки ?


звичайно цікаво, можна запрограмувати вентиляцію

Не зрозумів.
Що воно дасть?
Ганяти пил всередині?
Чи приганяти пил з вулиці?
flyman
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