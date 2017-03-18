Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:тут є кілька варіантів: - орендоване - своє потім: - з дітьми - без далі: - робота віддалена - в офісі/складі/заводі/магазині крім того, якщо в робота не віддалена, то - недалеко від місця мешкання - прямий транспорт без пересадок - одна пересадка - дві і більше пересадок відповідно: час доїзду також: ГТ, приватне авто, попутки, інше.
Напр. мені майже пох. на вартість проїзду ГТ в Києві, так як користуюся хіба раз в місяць, буває і менше та й Київ не часто навідую - нема потреби. Останній раз був перед самим обмеженням невакцинованим щодо ГТ - забирав ключі від кавалірки на Жулянах. Теоретично, можу починати ремонт. Пруф долярчику:
УХТЫШКА! Это прекрасно! Панорамные окна+овноблок!
Коцептуально. На стіни помазані Снєжкою буде повішено ковьор! Лофт+вінтажна класіка = успіх!
Вовчиці будуть битися між собом за право оренди, особливо першої!
drevlyanin написав: Ага недорого. В том же Ирпене и округе что то более-менее нормальное от тысячи за метр. По таким ценам выбирать пригород а не Киев имеет смысл только если в Киев ездить совсем не обязательно. Вот когда в 2015-2017 пригородные котлованы были в диапазоне 8500-10500 грн/метр, тогда еще было как то понятно.
только вы сравнивайте сравнимое, то что в ирпене стоит 1куе в Киеве продается по 2куе. Нарот не едет в Ирпень экономить, проезд за 11 лет подорожал в 3 раза, сэкономить не получится, нарот хочет много бетона за мало денег здесь и сейчас и готов ездить. К сожалению для Ирпеня который не думает сворачивать застройку. Потому что сколько не настрой всё раскупят. И 80% покупателей киевляне, инфа от нотариуса который видит прописку на сделке.
Не преувеличивайте. То что в Киеве по две и дороже-в Ирпене аналогов не знаю ни по какой цене.(КТ и Республику в расчет не принимаем) Возьмите например вторую Поэтику https://poetica.ua/second-collection?ut ... _term=7960 цены от 1250. Покажите мне подобное в Ирпене в два раза дешевле.
Faceless написав:Кстати, чуть оффтопа. Кто пользуется метеостанциями, что можете порекомендовать? И отдельно интересно оценка качества воздуха, и за окном и внутри - есть ли вообще смысл смотреть, или там показатели нерелевантные на непроф оборудовании?
датчик для умного дома сяоми -температура влажность давление 10 дол но нужен хаб. . для анализа качества воздуха датчик 80 долл. показыавает еще со2, рм2.5 рм10
Faceless написав:Кстати, чуть оффтопа. Кто пользуется метеостанциями, что можете порекомендовать? И отдельно интересно оценка качества воздуха, и за окном и внутри - есть ли вообще смысл смотреть, или там показатели нерелевантные на непроф оборудовании?
датчик для умного дома сяоми -температура влажность давление 10 дол но нужен хаб. . для анализа качества воздуха датчик 80 долл. показыавает еще со2, рм2.5 рм10
pm2 pm10 с02 ставлять на зовні, для контролю якості повітря в місті (особливо на перехрестях) для систем моніторингу повітря
чи вам цікаво скільки в хаті пилу літає та скільки оксиду вуглекислоти із буржуйки ?