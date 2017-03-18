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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8895889688978898

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:02

Мені здається що зростання вартості проїзду найбільше вразить ліміту.
По-перше, підніметься вартість доїзду до нікому непотрібного.
По-друге ліміта не зможе оформити карту киянина, за якою вартість проїзду суттєво дешевша.
І як висновок, втрачається доцільність в економії при виборі місця проживання.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:05

  Первый написав:Мені здається що зростання вартості проїзду найбільше вразить ліміту.
По-перше, підніметься вартість доїзду до нікому непотрібного.
По-друге ліміта не зможе оформити карту киянина, за якою вартість проїзду суттєво дешевша.
І як висновок, втрачається доцільність в економії при виборі місця проживання.
почему понаех не может оформить карточку киевлянина? С официальным трудоустройством в столице оформляй ноу проблем.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Первый написав:Мені здається що зростання вартості проїзду найбільше вразить ліміту.
По-перше, підніметься вартість доїзду до нікому непотрібного.
По-друге ліміта не зможе оформити карту киянина, за якою вартість проїзду суттєво дешевша.
І як висновок, втрачається доцільність в економії при виборі місця проживання.
почему понаех не может оформить карточку киевлянина? С официальным трудоустройством в столице оформляй ноу проблем.
ну ты ж не можешь
твой выбор - электросамокат
если для тебя 20 грн повод отказаться от метро, то за 35 грн/час парковки ты вообще удавишься
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:15

  flyman написав:
  trololo написав:
  flyman написав:вам цікаво скільки в хаті пилу літає та скільки оксиду вуглекислоти із буржуйки ?


звичайно цікаво, можна запрограмувати вентиляцію

Не зрозумів.
Що воно дасть?
Ганяти пил всередині?
Чи приганяти пил з вулиці?

Трололо - это стадия "неосознанное незнание".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:17

  foxluck написав:Оранж Сити переименовали в "Пуповую гору" :)
https://gdevkievezhithorosho.com/2021/1 ... velopment/

Первый коммент огорчил.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:20

  kingkongovets написав:
vitaliian написав:
  Первый написав:Мені здається що зростання вартості проїзду найбільше вразить ліміту.
По-перше, підніметься вартість доїзду до нікому непотрібного.
По-друге ліміта не зможе оформити карту киянина, за якою вартість проїзду суттєво дешевша.
І як висновок, втрачається доцільність в економії при виборі місця проживання.
почему понаех не может оформить карточку киевлянина? С официальным трудоустройством в столице оформляй ноу проблем.
ну ты ж не можешь
твой выбор - электросамокат
если для тебя 20 грн повод отказаться от метро, то за 35 грн/час парковки ты вообще удавишься
почему сразу удавишься? У меня есть 100500 вариантов потратить деньги с большей пользой, чем заплатить кому то за воздух и неважно 35 грн или другая сумма.. тот же самокат кстати денег стоит, и покупался он не за для экономии а для удобства. чтобы не гонять авто на маленькие расстояния (до 30-40км). Карточки киевлянина у меня нет и не будет, если у тебя есть поздравляю.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 17 лис, 2021 20:31, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  kingkongovets написав:
vitaliian написав:[quote="5337143:Первый"]Мені здається що зростання вартості проїзду найбільше вразить ліміту.
По-перше, підніметься вартість доїзду до нікому непотрібного.
По-друге ліміта не зможе оформити карту киянина, за якою вартість проїзду суттєво дешевша.
І як висновок, втрачається доцільність в економії при виборі місця проживання.
почему понаех не может оформить карточку киевлянина? С официальным трудоустройством в столице оформляй ноу проблем.
ну ты ж не можешь
твой выбор - электросамокат
если для тебя 20 грн повод отказаться от метро, то за 35 грн/час парковки ты вообще удавишься
почему сразу удавишься? У меня есть 100500 вариантов потратить деньги с большей пользой, чем заплатить кому то за воздух и неважно 35 грн или другая сумма.. тот же самокат кстати денег стоит, и покупался он не за для экономии а для удобства. Какой еще транспорт доставит меня от порога до порога, кроме авто? Карточки киевлянина у меня нет и не будет, если у тебя есть поздравляю.[/quote]я тебе больше скажу - у меня и карта есть, и проезд по ней на всех видах городского транспорта бесплатный, да еще и приличные скидки на жкх)
и я не «элита»)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:32

kingkongovets впечатлил. Может еще обедаешь бесплатно?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 17 лис, 2021 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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