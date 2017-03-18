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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 лис, 2021 20:02
Мені здається що зростання вартості проїзду найбільше вразить ліміту.
По-перше, підніметься вартість доїзду до нікому непотрібного.
По-друге ліміта не зможе оформити карту киянина, за якою вартість проїзду суттєво дешевша.
І як висновок, втрачається доцільність в економії при виборі місця проживання.
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Первый
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Додано: Сер 17 лис, 2021 20:05
Первый написав:
Мені здається що зростання вартості проїзду найбільше вразить ліміту.
По-перше, підніметься вартість доїзду до нікому непотрібного.
По-друге ліміта не зможе оформити карту киянина, за якою вартість проїзду суттєво дешевша.
І як висновок, втрачається доцільність в економії при виборі місця проживання.
почему понаех не может оформить карточку киевлянина? С официальным трудоустройством в столице оформляй ноу проблем.
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vitaliian
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Додано: Сер 17 лис, 2021 20:14
vitaliian написав: Первый написав:
Мені здається що зростання вартості проїзду найбільше вразить ліміту.
По-перше, підніметься вартість доїзду до нікому непотрібного.
По-друге ліміта не зможе оформити карту киянина, за якою вартість проїзду суттєво дешевша.
І як висновок, втрачається доцільність в економії при виборі місця проживання.
почему понаех не может оформить карточку киевлянина? С официальным трудоустройством в столице оформляй ноу проблем.
ну ты ж не можешь
твой выбор - электросамокат
если для тебя 20 грн повод отказаться от метро, то за 35 грн/час парковки ты вообще удавишься
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kingkongovets
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Додано: Сер 17 лис, 2021 20:15
flyman написав: trololo написав: flyman написав:
вам цікаво скільки в хаті пилу літає та скільки оксиду вуглекислоти із буржуйки ?
звичайно цікаво, можна запрограмувати вентиляцію
Не зрозумів.
Що воно дасть?
Ганяти пил всередині?
Чи приганяти пил з вулиці?
Трололо - это стадия "неосознанное незнание".
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airmax78
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Додано: Сер 17 лис, 2021 20:17
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Додано: Сер 17 лис, 2021 20:20
kingkongovets написав: vitaliian написав: Первый написав:
Мені здається що зростання вартості проїзду найбільше вразить ліміту.
По-перше, підніметься вартість доїзду до нікому непотрібного.
По-друге ліміта не зможе оформити карту киянина, за якою вартість проїзду суттєво дешевша.
І як висновок, втрачається доцільність в економії при виборі місця проживання.
почему понаех не может оформить карточку киевлянина? С официальным трудоустройством в столице оформляй ноу проблем.
ну ты ж не можешь
твой выбор - электросамокат
если для тебя 20 грн повод отказаться от метро, то за 35 грн/час парковки ты вообще удавишься
почему сразу удавишься? У меня есть 100500 вариантов потратить деньги с большей пользой, чем заплатить кому то за воздух и неважно 35 грн или другая сумма.. тот же самокат кстати денег стоит, и покупался он не за для экономии а для удобства. чтобы не гонять авто на маленькие расстояния (до 30-40км). Карточки киевлянина у меня нет и не будет, если у тебя есть поздравляю.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 17 лис, 2021 20:31, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Сер 17 лис, 2021 20:31
vitaliian написав: kingkongovets написав:
vitaliian написав:[quote="5337143:Первый"]Мені здається що зростання вартості проїзду найбільше вразить ліміту.
По-перше, підніметься вартість доїзду до нікому непотрібного.
По-друге ліміта не зможе оформити карту киянина, за якою вартість проїзду суттєво дешевша.
І як висновок, втрачається доцільність в економії при виборі місця проживання.
почему понаех не может оформить карточку киевлянина? С официальным трудоустройством в столице оформляй ноу проблем.
ну ты ж не можешь
твой выбор - электросамокат
если для тебя 20 грн повод отказаться от метро, то за 35 грн/час парковки ты вообще удавишься
почему сразу удавишься? У меня есть 100500 вариантов потратить деньги с большей пользой, чем заплатить кому то за воздух и неважно 35 грн или другая сумма.. тот же самокат кстати денег стоит, и покупался он не за для экономии а для удобства. Какой еще транспорт доставит меня от порога до порога, кроме авто? Карточки киевлянина у меня нет и не будет, если у тебя есть поздравляю.[/quote]я тебе больше скажу - у меня и карта есть, и проезд по ней на всех видах городского транспорта бесплатный, да еще и приличные скидки на жкх)
и я не «элита»)
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kingkongovets
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Додано: Сер 17 лис, 2021 20:32
kingkongovets впечатлил. Может еще обедаешь бесплатно? Где обедаешь спрашивать не буду.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 17 лис, 2021 20:35, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 20:35
vitaliian написав:kingkongovets впечатлил, море аплодисментов.
так а шо там с электросамокатом?
чем рожу мажешь когда на крещатик из ирпеня едешь?
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