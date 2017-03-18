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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8896889788988899

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:49

  kingkongovets написав:
vitaliian написав:Первый кличко в интервью гордону сказал что каждый день на работу приезжает лям.
по статистике в среднем на дороги киева ежедневно выезжает 1,06 млн авто
из них 60% - киевляне, 30% - жители пригородов и 10% - транзит
это кличко сказал за пару недель до публикации этого интервью на прессухе кмда

кроме ирпеня сел вокруг киева валом



Сёла с плотностью населения ПОХа, Ты себе представляешь лям людей это сколько? Метро столько за целый день перевозит, нет такой логистики способной привезти в киев лям людей каждое утро. Это каждую минуту в Киев должна приезжать забитая электричка.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 17 лис, 2021 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:02

Мы спасены

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что цены на проезд в столичном общественном транспорте до конца отопительного сезона пересматриваться не будут. То есть до апреля цены на проезд не повысят.

Об этом градоначальник написал в Фейсбуке вечером 17 нояюря.

По словам Кличко, первый замглавы КГГА инициировал процесс публичных консультаций по установлению новых тарифов на проезд в общественном транспорте Киева. Коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпасстранс" обратились в КГГА по поводу того, что тарифы на перевозку в коммунальном транспорте давно не соответствуют их себестоимости, так как значительно выросли цены на энергоносители, являющиеся главной составляющей стоимости тарифа.

"Также подчеркну, чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, городские власти уже компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд гривен. Правительство обещало компенсировать эти расходы, но сегодня не выполняет условий Меморандума. И в этой ситуации Киеву приходится постоянно дотировать также коммунальный транспорт и удерживать цены на проезд в нем в несколько раз ниже их себестоимости. Напомним, только в этом году дотация на городской транспорт составляет 4,5 млрд грн. Из городского бюджета", - написал мэр.
интересно как маршруткам выгодно возить за 8-10 грн а муниципальному транспорту нет. При этом водила маршрутки зарабатывает до 1к за смену помимо тех что отдаёт хозяину. Коммунальному транспорту такие зарплаты даже не снились.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ипать как у виталика подгорает, в чем тут дело?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:21

  kingkongovets написав:
vitaliian написав:Первый кличко в интервью гордону сказал что каждый день на работу приезжает лям.
по статистике в среднем на дороги киева ежедневно выезжает 1,06 млн авто
из них 60% - киевляне, 30% - жители пригородов и 10% - транзит
это кличко сказал за пару недель до публикации этого интервью на прессухе кмда

кроме ирпеня сел вокруг киева валом


Как по статистике? :shock: Это ж "мусор на входе". Что говорит его личный опыт? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:37

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:
vitaliian написав:Первый кличко в интервью гордону сказал что каждый день на работу приезжает лям.
по статистике в среднем на дороги киева ежедневно выезжает 1,06 млн авто
из них 60% - киевляне, 30% - жители пригородов и 10% - транзит
это кличко сказал за пару недель до публикации этого интервью на прессухе кмда

кроме ирпеня сел вокруг киева валом


Как по статистике? :shock: Это ж "мусор на входе". Что говорит его личный опыт? :mrgreen:

Личный опыт говорит, что половина автомобилей в Киеве на номерах AI.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Первый написав:Мені здається що зростання вартості проїзду найбільше вразить ліміту.
По-перше, підніметься вартість доїзду до нікому непотрібного.
По-друге ліміта не зможе оформити карту киянина, за якою вартість проїзду суттєво дешевша.
І як висновок, втрачається доцільність в економії при виборі місця проживання.
почему понаех не может оформить карточку киевлянина? С официальным трудоустройством в столице оформляй ноу проблем.
Вы знаете примеры?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:44

Faceless У меня другой круг общения, все на авто, даже не у кого спросить. (Бомж примеры только из интернета. Как у Frantа )
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 17 лис, 2021 22:01, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 22:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:Faceless У меня другой круг общения, все на авто, даже не у кого спросить. Примеры только из интернета. Как у frant :(
так а на самокате до крещатика кто еще из твоих кентов катается?
тема не раскрыта
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 22:02

  kingkongovets написав:
vitaliian написав:Faceless У меня другой круг общения, все на авто, даже не у кого спросить. Примеры только из интернета. Как у frant :(
так а на самокате до крещатика кто еще из твоих кентов катается?
тема не раскрыта
вы меня провоцируете на оффтоп?
я такой один. Остальные кенты только детёнышей катают.
vitaliian
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