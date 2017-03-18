Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что цены на проезд в столичном общественном транспорте до конца отопительного сезона пересматриваться не будут. То есть до апреля цены на проезд не повысят.



Об этом градоначальник написал в Фейсбуке вечером 17 нояюря.



По словам Кличко, первый замглавы КГГА инициировал процесс публичных консультаций по установлению новых тарифов на проезд в общественном транспорте Киева. Коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпасстранс" обратились в КГГА по поводу того, что тарифы на перевозку в коммунальном транспорте давно не соответствуют их себестоимости, так как значительно выросли цены на энергоносители, являющиеся главной составляющей стоимости тарифа.



"Также подчеркну, чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, городские власти уже компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд гривен. Правительство обещало компенсировать эти расходы, но сегодня не выполняет условий Меморандума. И в этой ситуации Киеву приходится постоянно дотировать также коммунальный транспорт и удерживать цены на проезд в нем в несколько раз ниже их себестоимости. Напомним, только в этом году дотация на городской транспорт составляет 4,5 млрд грн. Из городского бюджета", - написал мэр.