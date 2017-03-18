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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 17 лис, 2021 20:49
kingkongovets написав:
vitaliian написав:Первый кличко в интервью гордону сказал что каждый день на работу приезжает лям.
по статистике в среднем на дороги киева ежедневно выезжает 1,06 млн авто
из них 60% - киевляне, 30% - жители пригородов и 10% - транзит
это кличко сказал за пару недель до публикации этого интервью на прессухе кмда
кроме ирпеня сел вокруг киева валом
Сёла с плотностью населения ПОХа, Ты себе представляешь лям людей это сколько? Метро столько за целый день перевозит, нет такой логистики способной привезти в киев лям людей каждое утро. Это каждую минуту в Киев должна приезжать забитая электричка.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 17 лис, 2021 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 21:02
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что цены на проезд в столичном общественном транспорте до конца отопительного сезона пересматриваться не будут. То есть до апреля цены на проезд не повысят.
Об этом градоначальник написал в Фейсбуке вечером 17 нояюря.
По словам Кличко, первый замглавы КГГА инициировал процесс публичных консультаций по установлению новых тарифов на проезд в общественном транспорте Киева. Коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпасстранс" обратились в КГГА по поводу того, что тарифы на перевозку в коммунальном транспорте давно не соответствуют их себестоимости, так как значительно выросли цены на энергоносители, являющиеся главной составляющей стоимости тарифа.
"Также подчеркну, чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, городские власти уже компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд гривен. Правительство обещало компенсировать эти расходы, но сегодня не выполняет условий Меморандума. И в этой ситуации Киеву приходится постоянно дотировать также коммунальный транспорт и удерживать цены на проезд в нем в несколько раз ниже их себестоимости. Напомним, только в этом году дотация на городской транспорт составляет 4,5 млрд грн. Из городского бюджета", - написал мэр.
интересно как маршруткам выгодно возить за 8-10 грн а муниципальному транспорту нет. При этом водила маршрутки зарабатывает до 1к за смену помимо тех что отдаёт хозяину. Коммунальному транспорту такие зарплаты даже не снились.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 21:15
ипать как у виталика подгорает, в чем тут дело?
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kingkongovets
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Додано: Сер 17 лис, 2021 21:21
kingkongovets написав:
vitaliian написав:Первый кличко в интервью гордону сказал что каждый день на работу приезжает лям.
по статистике в среднем на дороги киева ежедневно выезжает 1,06 млн авто
из них 60% - киевляне, 30% - жители пригородов и 10% - транзит
это кличко сказал за пару недель до публикации этого интервью на прессухе кмда
кроме ирпеня сел вокруг киева валом
Как по статистике?
Это ж "мусор на входе". Что говорит его личный опыт?
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Додано: Сер 17 лис, 2021 21:37
zРадио написав: kingkongovets написав:
vitaliian написав:Первый кличко в интервью гордону сказал что каждый день на работу приезжает лям.
по статистике в среднем на дороги киева ежедневно выезжает 1,06 млн авто
из них 60% - киевляне, 30% - жители пригородов и 10% - транзит
это кличко сказал за пару недель до публикации этого интервью на прессухе кмда
кроме ирпеня сел вокруг киева валом
Как по статистике?
Это ж "мусор на входе". Что говорит его личный опыт?
Личный опыт говорит, что половина автомобилей в Киеве на номерах AI.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 21:43
vitaliian написав: Первый написав:
Мені здається що зростання вартості проїзду найбільше вразить ліміту.
По-перше, підніметься вартість доїзду до нікому непотрібного.
По-друге ліміта не зможе оформити карту киянина, за якою вартість проїзду суттєво дешевша.
І як висновок, втрачається доцільність в економії при виборі місця проживання.
почему понаех не может оформить карточку киевлянина? С официальным трудоустройством в столице оформляй ноу проблем.
Вы знаете примеры?
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Додано: Сер 17 лис, 2021 21:44
Faceless У меня другой круг общения, все на авто, даже не у кого спросить. (Бомж примеры только из интернета. Как у Frantа )
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 17 лис, 2021 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 22:00
vitaliian написав:Faceless
У меня другой круг общения, все на авто, даже не у кого спросить. Примеры только из интернета. Как у frant
так а на самокате до крещатика кто еще из твоих кентов катается?
тема не раскрыта
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Додано: Сер 17 лис, 2021 22:02
kingkongovets написав: vitaliian написав:Faceless
У меня другой круг общения, все на авто, даже не у кого спросить. Примеры только из интернета. Как у frant
так а на самокате до крещатика кто еще из твоих кентов катается?
тема не раскрыта
вы меня провоцируете на оффтоп?
я такой один. Остальные кенты только детёнышей катают.
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