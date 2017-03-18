Додано: Сер 17 лис, 2021 22:14

kingkongovets рили? во первых ты не понимаешь где юмор а где серьезно, мне всё равно 20 или 120 стоит проезд в метро, я им пользуюсь очччень редко. У меня хватает транспорта и без него. Единственное когда спешу на поезд наземный транспорт это риск стать в пробку, тут вариантов нет.



Масса знакомых едет каждое утро в Киев, могут подкинуть если попрошу . Во вторых ты сам ездишь бесплатно а меня хочешь упрекнуть в скупости. В третьих не пляшет - не читай, я же не на исповеди тебе все рассказывать.



Я вот только вчера узнал что такое карта киевлянина и что дети ездят в метро бесплатно.