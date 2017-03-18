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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8897889888998900

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 22:14

kingkongovets рили? во первых ты не понимаешь где юмор а где серьезно, мне всё равно 20 или 120 стоит проезд в метро, я им пользуюсь очччень редко. У меня хватает транспорта и без него. Единственное когда спешу на поезд наземный транспорт это риск стать в пробку, тут вариантов нет.

Масса знакомых едет каждое утро в Киев, могут подкинуть если попрошу . Во вторых ты сам ездишь бесплатно а меня хочешь упрекнуть в скупости. В третьих не пляшет - не читай, я же не на исповеди тебе все рассказывать.

Я вот только вчера узнал что такое карта киевлянина и что дети ездят в метро бесплатно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 22:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:Faceless У меня другой круг общения, все на авто, даже не у кого спросить. (Бомж примеры только из интернета. )
Я просто не знаю вообще никого из понаехов, которые оформили карту киевлянина. Собственно, исходя из её названия, даже не пробовали. И что-то мне подсказывает, что все не так просто для понаеха, работающего в Киеве
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 22:46

  airmax78 написав:
  zРадио написав:Как по статистике? :shock: Это ж "мусор на входе". Что говорит его личный опыт? :mrgreen:

Личный опыт говорит, что половина автомобилей в Киеве на номерах AI.


Максим, в Киеве 1,2 млн авто, в области - 0,56 млн. Во всей области, а не только околокиевских ипенях! Половина ну никаким макаром не выйдет. Твой глазомер снова показал, что он - мусор, а не статистика, или данные реестров
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 22:47

  Faceless написав:
vitaliian написав:Faceless У меня другой круг общения, все на авто, даже не у кого спросить. (Бомж примеры только из интернета. )
Я просто не знаю вообще никого из понаехов, которые оформили карту киевлянина. Собственно, исходя из её названия, даже не пробовали. И что-то мне подсказывает, что все не так просто для понаеха, работающего в Киеве

Когда я чего-то не знаю, беру и читаю инструкцию, какой смысл додумывать, строить теории и домыслы? Я вчера вообще про нее ничего не знал, в последнее время платил qr кодом на смартфоне. 8 грн слишком смешная сумма чтобы ещё тратить время узнавать и оформлять какие-то карты.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 22:54

Якщо продати 2к новобуд з ремонтом в Ірпіні, що можна купити взамін в Києві?
Гостінку на проспекті Науки?
Чи вбиту 1к "хрущовку" на Святошино?
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 22:57

  Frant написав:Якщо продати 2к новобуд з ремонтом в Ірпіні, що можна купити взамін в Києві?
Гостінку на проспекті Науки?
Чи вбиту 1к "хрущовку" на Святошино?

Не знаю никого кто добровольно пересел бы с относительно новой иномарки на жигули или волгу. Поэтому происходит и будет происходить наоборот продали гостинку купили в ирпене новострой, но лавочка закроется, ирпенская цена подтянется к киевской и вероятно даже превысит некоторые районы типа дрвз и трои. Думаете на чем Ирпень вырос и продолжает расти? Так что продавайте вашу гостинку пока за нее хоть 5 копеек дают.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 17 лис, 2021 23:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 23:00

  vitaliian написав:
  Frant написав:Якщо продати 2к новобуд з ремонтом в Ірпіні, що можна купити взамін в Києві?
Гостінку на проспекті Науки?
Чи вбиту 1к "хрущовку" на Святошино?

Поэтому происходит и будет происходить наоборот продали гостинку купили в ирпене новострой, но лавочка закроется ирпенская цена подтянется к киевской и вероятно превысит некоторые районы типа дрвз и трои. Думаете на чем Ирпень вырос?

На дешевій логістиці і дешевих новобудах.
Не на грибах же і не на свіжому повітрі.

Лафа закінчилась.
Лише ти цього ще не зрозуміла.
Логістика стає дорогою.
Якщо введуть плату за парковку - капець, ірпіньські понаєхи - півзарплати будуть витрачати на дорогу. Ти готова?)))

П.С. Зворотній процес - міграція понаєхів з Єпенів на окраїни Києва - вже стартував. Поспішай, тому що ціни "вторинки" в Києві - зростають на 25% за рік!
Востаннє редагувалось Frant в Сер 17 лис, 2021 23:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 23:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:ти цього ще не зрозуміла
вы снова путаете мужской и женский пол, выпейте рисполепт и попытайтесь уснуть. Ваш диагноз безнадежен.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 23:12

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Личный опыт говорит, что половина автомобилей в Киеве на номерах AI.


Максим, в Киеве 1,2 млн авто, в области - 0,56 млн. Во всей области, а не только околокиевских ипенях! Половина ну никаким макаром не выйдет. Твой глазомер снова показал, что он - мусор, а не статистика, или данные реестров

По статистике на руках у людей больше всего машин российского и украинского автопрома. Каждое четвертое авто на дороге должно быть от АвтоВАЗа.
http://autoconsulting.ua/article.php?sid=44656
Может для анализа важна не только голая статистика, а и интенсивность использования? Авто из ближайшего пригорода будет 5 дней в неделю на дорогах Киева, а авто киевлянина может 6 дней в неделю стоять в гараже.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 23:19

  Vlad442 написав:По статистике на руках у людей больше всего машин российского и украинского автопрома. Каждое четвертое авто на дороге должно быть от АвтоВАЗа.
http://autoconsulting.ua/article.php?sid=44656
Может для анализа важна не только голая статистика, а и интенсивность использования? Авто из ближайшего пригорода будет 5 дней в неделю на дорогах Киева, а авто киевлянина может 6 дней в неделю стоять в гараже.


Да, Влад, так и происходит - чем дальше от Киева регистрация, тем чаще использование по киевским дорогам. Максим, когда жил в Одессе, регулярно ездил на машине в Киев. Как только переехал - поставил и стоит :mrgreen:

Сорян, но порой не хватает терпения читать нелепости, написанные в духе "баба Яга против"
zРадио
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