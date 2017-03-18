Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets рили? во первых ты не понимаешь где юмор а где серьезно, мне всё равно 20 или 120 стоит проезд в метро, я им пользуюсь очччень редко. У меня хватает транспорта и без него. Единственное когда спешу на поезд наземный транспорт это риск стать в пробку, тут вариантов нет.
Масса знакомых едет каждое утро в Киев, могут подкинуть если попрошу . Во вторых ты сам ездишь бесплатно а меня хочешь упрекнуть в скупости. В третьих не пляшет - не читай, я же не на исповеди тебе все рассказывать.
Я вот только вчера узнал что такое карта киевлянина и что дети ездят в метро бесплатно.
vitaliian написав:Faceless У меня другой круг общения, все на авто, даже не у кого спросить. (Бомж примеры только из интернета. )
Я просто не знаю вообще никого из понаехов, которые оформили карту киевлянина. Собственно, исходя из её названия, даже не пробовали. И что-то мне подсказывает, что все не так просто для понаеха, работающего в Киеве
zРадио написав:Как по статистике? Это ж "мусор на входе". Что говорит его личный опыт?
Личный опыт говорит, что половина автомобилей в Киеве на номерах AI.
Максим, в Киеве 1,2 млн авто, в области - 0,56 млн. Во всей области, а не только околокиевских ипенях! Половина ну никаким макаром не выйдет. Твой глазомер снова показал, что он - мусор, а не статистика, или данные реестров
vitaliian написав:Faceless У меня другой круг общения, все на авто, даже не у кого спросить. (Бомж примеры только из интернета. )
Я просто не знаю вообще никого из понаехов, которые оформили карту киевлянина. Собственно, исходя из её названия, даже не пробовали. И что-то мне подсказывает, что все не так просто для понаеха, работающего в Киеве
Когда я чего-то не знаю, беру и читаю инструкцию, какой смысл додумывать, строить теории и домыслы? Я вчера вообще про нее ничего не знал, в последнее время платил qr кодом на смартфоне. 8 грн слишком смешная сумма чтобы ещё тратить время узнавать и оформлять какие-то карты.
Frant написав:Якщо продати 2к новобуд з ремонтом в Ірпіні, що можна купити взамін в Києві? Гостінку на проспекті Науки? Чи вбиту 1к "хрущовку" на Святошино?
Не знаю никого кто добровольно пересел бы с относительно новой иномарки на жигули или волгу. Поэтому происходит и будет происходить наоборот продали гостинку купили в ирпене новострой, но лавочка закроется, ирпенская цена подтянется к киевской и вероятно даже превысит некоторые районы типа дрвз и трои. Думаете на чем Ирпень вырос и продолжает расти? Так что продавайте вашу гостинку пока за нее хоть 5 копеек дают.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 17 лис, 2021 23:01, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Якщо продати 2к новобуд з ремонтом в Ірпіні, що можна купити взамін в Києві? Гостінку на проспекті Науки? Чи вбиту 1к "хрущовку" на Святошино?
Поэтому происходит и будет происходить наоборот продали гостинку купили в ирпене новострой, но лавочка закроется ирпенская цена подтянется к киевской и вероятно превысит некоторые районы типа дрвз и трои. Думаете на чем Ирпень вырос?
На дешевій логістиці і дешевих новобудах. Не на грибах же і не на свіжому повітрі.
Лафа закінчилась. Лише ти цього ще не зрозуміла. Логістика стає дорогою. Якщо введуть плату за парковку - капець, ірпіньські понаєхи - півзарплати будуть витрачати на дорогу. Ти готова?)))
П.С. Зворотній процес - міграція понаєхів з Єпенів на окраїни Києва - вже стартував. Поспішай, тому що ціни "вторинки" в Києві - зростають на 25% за рік!
Востаннє редагувалось Frant в Сер 17 лис, 2021 23:06, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:Личный опыт говорит, что половина автомобилей в Киеве на номерах AI.
Максим, в Киеве 1,2 млн авто, в области - 0,56 млн. Во всей области, а не только околокиевских ипенях! Половина ну никаким макаром не выйдет. Твой глазомер снова показал, что он - мусор, а не статистика, или данные реестров
По статистике на руках у людей больше всего машин российского и украинского автопрома. Каждое четвертое авто на дороге должно быть от АвтоВАЗа. http://autoconsulting.ua/article.php?sid=44656 Может для анализа важна не только голая статистика, а и интенсивность использования? Авто из ближайшего пригорода будет 5 дней в неделю на дорогах Киева, а авто киевлянина может 6 дней в неделю стоять в гараже.
Vlad442 написав:По статистике на руках у людей больше всего машин российского и украинского автопрома. Каждое четвертое авто на дороге должно быть от АвтоВАЗа. http://autoconsulting.ua/article.php?sid=44656 Может для анализа важна не только голая статистика, а и интенсивность использования? Авто из ближайшего пригорода будет 5 дней в неделю на дорогах Киева, а авто киевлянина может 6 дней в неделю стоять в гараже.
Да, Влад, так и происходит - чем дальше от Киева регистрация, тем чаще использование по киевским дорогам. Максим, когда жил в Одессе, регулярно ездил на машине в Киев. Как только переехал - поставил и стоит
Сорян, но порой не хватает терпения читать нелепости, написанные в духе "баба Яга против"