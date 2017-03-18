Вдумайся в свои же цифры и доложи своему дежурному офицеру, что в ваших методичках грандиозный пробой - у каждого второго жителя в Киеве авто, а ты тут втираешь нам по вашим инструкциям, что люди питаются на помойках и одеваются в секонд-хенде.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 23:39
Вдумайся в свои же цифры и доложи своему дежурному офицеру, что в ваших методичках грандиозный пробой - у каждого второго жителя в Киеве авто, а ты тут втираешь нам по вашим инструкциям, что люди питаются на помойках и одеваются в секонд-хенде.
Додано: Сер 17 лис, 2021 23:49
И представьте теперь, мы продлили метро на Трою, Бровары, Борисполь, Бучу, Борщ и т.д., ввели платный въезд в центр, приличную плату за дневную парковку в городе ... Насколько бы уменьшилось количество машин на наших дорогах.
Додано: Сер 17 лис, 2021 23:54
Ой, дурак (с)
Кстати, а как у тебя даже от официального населения Киева 1,2 млн вышла 1/2? Тоже поломанным (а в твоем случае - еще и бухим) глазомером определил?
Додано: Чет 18 лис, 2021 00:50
Додано: Чет 18 лис, 2021 00:54
Коцептуально.
На стіни помазані Снєжкою буде повішено ковьор!
Лофт+вінтажна класіка = успіх!
Вовчиці будуть битися між собом за право оренди, особливо першої![/quote]
Эйрмакс уходит в запой от зависти.
Я, кстати, плинтуса не увидел. Дожно быть они хорошо скрытые?
Додано: Чет 18 лис, 2021 00:54
Нет конечно. Там же доты оборонительной линии стоят. А их ставили на дальних подступах к городу.
Додано: Чет 18 лис, 2021 01:02
Уже давно стало неважно АА, АІ или КА. В любое МРЭО Киевской области приходит человек с киевской пропиской(или даже львовской, тернопольской) и получает номера АI.
У моего сына прописка киевская, а номера AI, поскольку ставили на учет на Окружной-АвтоЗАЗ.
Это раньше было, что в каждом МРЭО были номера всех регионов. Сейчас уже нет такого. В киевских МРЭО выдают всем гражданам с ЛЮБОЙ пропиской номера КА, в области(даже если это 15 метров от границы Киева, как в моем случае было) - только АI, тоже независимо от прописки
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