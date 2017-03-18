Додано: Чет 18 лис, 2021 04:30

Libo написав: zРадио написав: Максим, в Киеве 1,2 млн авто, в области - 0,56 млн. Максим, в Киеве 1,2 млн авто, в области - 0,56 млн.



Вдумайся в свои же цифры и доложи своему дежурному офицеру, что в ваших методичках грандиозный пробой - у каждого второго жителя в Киеве авто, а ты тут втираешь нам по вашим инструкциям, что люди питаются на помойках и одеваются в секонд-хенде. Вдумайся в свои же цифры и доложи своему дежурному офицеру, что в ваших методичках грандиозный пробой - у каждого второго жителя в Киеве авто, а ты тут втираешь нам по вашим инструкциям, что люди питаются на помойках и одеваются в секонд-хенде.

Я не удивлюсь, если окажется, что больше половины этих "авто" давно сгнили или катаются в селах, просто не сняты с киевской регистрации.Лет через 5 после продажи своей первой купленной самостоятельно еще в 90-е "шестерки" и проданной в начале 00-х (стояла в гараже на случай загрузить полтонны какой-нибудь хрени), выяснилось что она катается под киевскими номерами в какой-то области. Доверенность к тому моменту 2 года как закончилась. Примерно то-же самое случилось с евромаркой, которую продал по доверенности в 2007 дав объяву на сланду (олх теперь) на разовую симку - в 2011 чувак специально приехал из облцентра - ему повесили мой штраф (оплаченный, но почему-то не проведенный).Так что тенденция такая, что после киевлян тазики донашивают менее обеспеченные жители остальной Украины, а киевская регистрация их "видит".То-же самое с населением. Люди уже давно граждане забугорья, многих уже и нет на этой земле, но госстат их "видит" жителями Украины, потому как процедуру выезда на ПМЖ проходит только около 2,5 тысяч в год. А факт смерти в Украине вообще не регистрируется.