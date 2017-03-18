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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8898889989008901

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 23:39

  zРадио написав:Максим, в Киеве 1,2 млн авто, в области - 0,56 млн.


Вдумайся в свои же цифры и доложи своему дежурному офицеру, что в ваших методичках грандиозный пробой - у каждого второго жителя в Киеве авто, а ты тут втираешь нам по вашим инструкциям, что люди питаются на помойках и одеваются в секонд-хенде. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 23:49

  kingkongovets написав:
vitaliian написав:Первый кличко в интервью гордону сказал что каждый день на работу приезжает лям.
по статистике в среднем на дороги киева ежедневно выезжает 1,06 млн авто
из них 60% - киевляне, 30% - жители пригородов и 10% - транзит
это кличко сказал за пару недель до публикации этого интервью на прессухе кмда

кроме ирпеня сел вокруг киева валом


И представьте теперь, мы продлили метро на Трою, Бровары, Борисполь, Бучу, Борщ и т.д., ввели платный въезд в центр, приличную плату за дневную парковку в городе ... Насколько бы уменьшилось количество машин на наших дорогах. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 23:54

  Libo написав:
  zРадио написав:Максим, в Киеве 1,2 млн авто, в области - 0,56 млн.


Вдумайся в свои же цифры и доложи своему дежурному офицеру, что в ваших методичках грандиозный пробой - у каждого второго жителя в Киеве авто, а ты тут втираешь нам по вашим инструкциям, что люди питаются на помойках и одеваются в секонд-хенде. 8)


Ой, дурак (с)

Кстати, а как у тебя даже от официального населения Киева 1,2 млн вышла 1/2? Тоже поломанным (а в твоем случае - еще и бухим) глазомером определил?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 00:50

  airmax78 написав:rjkz сообщение с Троей - это междугородное сообщение. А метро - транспорт городской. На Трою ходит электричка - необходимо и достаточно.


Ок, я тоже не считаю ЛБ Киевом.
Как насчет Борщаги?
Это Киев?
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 00:54

  flyman написав:
  rjkz написав:
УХТЫШКА!
Это прекрасно!
Панорамные окна+овноблок!

Коцептуально.
На стіни помазані Снєжкою буде повішено ковьор!
Лофт+вінтажна класіка = успіх!

Вовчиці будуть битися між собом за право оренди, особливо першої![/quote]

Эйрмакс уходит в запой от зависти.
Я, кстати, плинтуса не увидел. Дожно быть они хорошо скрытые? :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 00:54

  rjkz написав:
  airmax78 написав:rjkz сообщение с Троей - это междугородное сообщение. А метро - транспорт городской. На Трою ходит электричка - необходимо и достаточно.


Ок, я тоже не считаю ЛБ Киевом.
Как насчет Борщаги?
Это Киев?

Нет конечно. Там же доты оборонительной линии стоят. А их ставили на дальних подступах к городу.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 01:02

  airmax78 написав:Личный опыт говорит, что половина автомобилей в Киеве на номерах AI.

Уже давно стало неважно АА, АІ или КА. В любое МРЭО Киевской области приходит человек с киевской пропиской(или даже львовской, тернопольской) и получает номера АI.
У моего сына прописка киевская, а номера AI, поскольку ставили на учет на Окружной-АвтоЗАЗ.
Это раньше было, что в каждом МРЭО были номера всех регионов. Сейчас уже нет такого. В киевских МРЭО выдают всем гражданам с ЛЮБОЙ пропиской номера КА, в области(даже если это 15 метров от границы Киева, как в моем случае было) - только АI, тоже независимо от прописки
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 01:18

  vitaliian написав:
  Frant написав:Якщо продати 2к новобуд з ремонтом в Ірпіні, що можна купити взамін в Києві?
Гостінку на проспекті Науки?
Чи вбиту 1к "хрущовку" на Святошино?

Не знаю никого кто добровольно пересел бы с относительно новой иномарки на жигули или волгу. Поэтому происходит и будет происходить наоборот продали гостинку купили в ирпене новострой, но лавочка закроется, ирпенская цена подтянется к киевской и вероятно даже превысит некоторые районы типа дрвз и трои. Думаете на чем Ирпень вырос и продолжает расти? Так что продавайте вашу гостинку пока за нее хоть 5 копеек дают.

Новострой в ирпенях - это действительно иномарка, только это не VAG, BMW, Mercedes, GM.
Это GEELY СК , которые продавались лет 10 назад новыми(кто не знает - это крайне дешевое китайское говно ужасного качества с мордой отдаленно напоминающей Мерс).
Аналогия полная - так же дешево, так же вроде неплохо смотрится. Даже первое время блестит. В общем - все отлично, пока не начнешь пользоваться.
И теперь вопрос поставим заново - много ли людей согласится пересесть с 10-летнего Пассата, на нового GEELY СК??Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 04:30

  Libo написав:
  zРадио написав:Максим, в Киеве 1,2 млн авто, в области - 0,56 млн.


Вдумайся в свои же цифры и доложи своему дежурному офицеру, что в ваших методичках грандиозный пробой - у каждого второго жителя в Киеве авто, а ты тут втираешь нам по вашим инструкциям, что люди питаются на помойках и одеваются в секонд-хенде. 8)


Я не удивлюсь, если окажется, что больше половины этих "авто" давно сгнили или катаются в селах, просто не сняты с киевской регистрации.
Лет через 5 после продажи своей первой купленной самостоятельно еще в 90-е "шестерки" и проданной в начале 00-х (стояла в гараже на случай загрузить полтонны какой-нибудь хрени), выяснилось что она катается под киевскими номерами в какой-то области. Доверенность к тому моменту 2 года как закончилась. Примерно то-же самое случилось с евромаркой, которую продал по доверенности в 2007 дав объяву на сланду (олх теперь) на разовую симку - в 2011 чувак специально приехал из облцентра - ему повесили мой штраф (оплаченный, но почему-то не проведенный).
Так что тенденция такая, что после киевлян тазики донашивают менее обеспеченные жители остальной Украины, а киевская регистрация их "видит".
То-же самое с населением. Люди уже давно граждане забугорья, многих уже и нет на этой земле, но госстат их "видит" жителями Украины, потому как процедуру выезда на ПМЖ проходит только около 2,5 тысяч в год. А факт смерти в Украине вообще не регистрируется.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 05:14

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:rjkz сообщение с Троей - это междугородное сообщение. А метро - транспорт городской. На Трою ходит электричка - необходимо и достаточно.


Ок, я тоже не считаю ЛБ Киевом.
Как насчет Борщаги?
Это Киев?

Нет конечно. Там же доты оборонительной линии стоят. А их ставили на дальних подступах к городу.


Ок, что в вашем понимании Киев?
20 см вокруг талии?
Киев - это Я?
rjkz
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