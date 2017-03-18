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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 06:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:Уже давно стало неважно АА, АІ или КА. В любое МРЭО Киевской области приходит человек с киевской пропиской(или даже львовской, тернопольской) и получает номера АI.
хоть один умный человек это написал, у меня во дворе 90% машин АА интересно как Кличко их идентифицирует как пригородные или как киевские в своих 60+30+10? Очередная глупость мэра как и миллион понаехов ежедневно с пригородов. Метро меньше за день перевозит. Его послушать в Киеве вообще нет ни пассажиров ни работающих киевлян, одни понаехи с пригородов.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 06:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:Новострой в ирпенях - это действительно иномарка, только это не VAG, BMW, Mercedes, GM.
Это GEELY СК , которые продавались лет 10 назад новыми(кто не знает - это крайне дешевое китайское говно ужасного качества с мордой отдаленно напоминающей Мерс).
Бугага 40-80 куе на квартиру и ремонт у ирпенчан есть а 10 куе на битка из США нету, я всё же ошибся в ваших способностях мыслить объективно. Как раз киевские дворы заставлены корчами из СССР а не ирпенские, так что чья б корова мычала

Для общего развития можете посмотреть на ирпенский автопарк например здесь https://youtu.be/326q4j1umSE
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