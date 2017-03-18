Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Damien написав:Уже давно стало неважно АА, АІ или КА. В любое МРЭО Киевской области приходит человек с киевской пропиской(или даже львовской, тернопольской) и получает номера АI.
хоть один умный человек это написал, у меня во дворе 90% машин АА интересно как Кличко их идентифицирует как пригородные или как киевские в своих 60+30+10? Очередная глупость мэра как и миллион понаехов ежедневно с пригородов. Метро меньше за день перевозит. Его послушать в Киеве вообще нет ни пассажиров ни работающих киевлян, одни понаехи с пригородов.
Damien написав:Новострой в ирпенях - это действительно иномарка, только это не VAG, BMW, Mercedes, GM. Это GEELY СК , которые продавались лет 10 назад новыми(кто не знает - это крайне дешевое китайское говно ужасного качества с мордой отдаленно напоминающей Мерс).
Бугага 40-80 куе на квартиру и ремонт у ирпенчан есть а 10 куе на битка из США нету, я всё же ошибся в ваших способностях мыслить объективно. Как раз киевские дворы заставлены корчами из СССР а не ирпенские, так что чья б корова мычала