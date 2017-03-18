Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:Новострой в ирпенях - это действительно иномарка, только это не VAG, BMW, Mercedes, GM. Это GEELY СК , которые продавались лет 10 назад новыми(кто не знает - это крайне дешевое китайское говно ужасного качества с мордой отдаленно напоминающей Мерс).
Бугага 40-80 куе на квартиру и ремонт у ирпенчан есть а 10 куе на битка из США нету, я всё же ошибся в ваших способностях мыслить объективно. Как раз киевские дворы заставлены корчами из СССР а не ирпенские, так что чья б корова мычала
Damien написав:Новострой в ирпенях - это действительно иномарка, только это не VAG, BMW, Mercedes, GM. Это GEELY СК , которые продавались лет 10 назад новыми(кто не знает - это крайне дешевое китайское говно ужасного качества с мордой отдаленно напоминающей Мерс).
Бугага 40-80 куе на квартиру и ремонт у ирпенчан есть а 10 куе на битка из США нету, я всё же ошибся в ваших способностях мыслить. Как раз киевские дворы заставлены корчами из СССР а не ирпенские, так что чья б корова мычала
скільки грошей треба на щоденну дорогу з Єпенів в Києві і назад? При вартості бензина 33 грн/л?))) Амортизація машини - при щоденному користуванні? Заміна машини кожні 5 років - тому що швидко зношуються? Платна парковка в Києві - скоро буде. Сумарно: щомісячно адепти Прикиївських Єпенів будуть витрачати 300-400 дол. На дорогу, транспорт і т.п. Плюс стояння в автокорках. За ці гроші простіше орендувати житло в Києві, і досить пристойне.
Дорогий Ірпінь, вельми дорогий. Прийдеться біднякам-тугодумам понаєхам їхати назад в общажки на периферію Києва)))) Рекомендую поспішати, тому що "вторинка" в Києві вельми швидко зростає в ціні.