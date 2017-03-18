Додано: Чет 18 лис, 2021 09:05

на панорамные окна можно ставить солнечные панели, вангую шо скоро их будут выпускать в виде рулонных блэкаутов



а вообще панорамные окна в нашем климате - это явно не про экономию и комфорт

а без достойного вида вообще идиотизм



зы: были во владении пару бывших дворницких в царских доходных домах - они по 25 метров, комната/коридорчик/санузел, хоть и потолки высоченные, но чувствуешь себя как в спичечном коробке, жить невозможно, годятся лишь для рабочих кабинетов на одного, как жить в 15 метрах, да еще и с двумя панорамными окнами с видом в огороды и такие же чужие окна?

это ж кем надо быть шоп там по своей воле жить?