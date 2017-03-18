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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8900890189028903>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 06:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:Новострой в ирпенях - это действительно иномарка, только это не VAG, BMW, Mercedes, GM.
Это GEELY СК , которые продавались лет 10 назад новыми(кто не знает - это крайне дешевое китайское говно ужасного качества с мордой отдаленно напоминающей Мерс).
Бугага 40-80 куе на квартиру и ремонт у ирпенчан есть а 10 куе на битка из США нету, я всё же ошибся в ваших способностях мыслить объективно. Как раз киевские дворы заставлены корчами из СССР а не ирпенские, так что чья б корова мычала

Для общего развития можете посмотреть на ирпенский автопарк например здесь https://youtu.be/326q4j1umSE
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 07:17

  vitaliian написав:
  Damien написав:Новострой в ирпенях - это действительно иномарка, только это не VAG, BMW, Mercedes, GM.
Это GEELY СК , которые продавались лет 10 назад новыми(кто не знает - это крайне дешевое китайское говно ужасного качества с мордой отдаленно напоминающей Мерс).
Бугага 40-80 куе на квартиру и ремонт у ирпенчан есть а 10 куе на битка из США нету, я всё же ошибся в ваших способностях мыслить. Как раз киевские дворы заставлены корчами из СССР а не ирпенские, так что чья б корова мычала

скільки грошей треба на щоденну дорогу з Єпенів в Києві і назад? При вартості бензина 33 грн/л?))) Амортизація машини - при щоденному користуванні? Заміна машини кожні 5 років - тому що швидко зношуються?
Платна парковка в Києві - скоро буде.
Сумарно: щомісячно адепти Прикиївських Єпенів будуть витрачати 300-400 дол. На дорогу, транспорт і т.п. Плюс стояння в автокорках.
За ці гроші простіше орендувати житло в Києві, і досить пристойне.

Дорогий Ірпінь, вельми дорогий. Прийдеться біднякам-тугодумам понаєхам їхати назад в общажки на периферію Києва)))) Рекомендую поспішати, тому що "вторинка" в Києві вельми швидко зростає в ціні.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 07:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
И про киевские жэки
Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 лис, 2021 08:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 08:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:Зображення
еще раз спрашиваю - почему от подорожания проезда в киеве больше всего подгорает у счастливого обладателя самоката из ирпеня?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 08:03

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 лис, 2021 08:06, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 08:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:kingkongovets тебе какое дело к моим интересам?
задрал ты своим пустым и тупым флудом патамушта
ну чушь же полную несешь
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 08:34

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  flyman написав:Зображення

Ну от - це зовсім інша справа!
Респект!👍

І панорамні вікна мені сподобались(як і в мене в смарті)
Правда, в мене буде 1 вікно, а у тебе їх 2.
Але 15м2 :shock: Карл!!!
Флай, а де там умивальник/сральник ставити і душову? :shock:
А мийку?

п.с.
Дивись, Флай, в мене хоч 1 вікно, але ПОВНОЦІННИЙ с/в! І загальних квадратів, майже, вдвічі більше!
Зображення
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 18 лис, 2021 09:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:05

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

на панорамные окна можно ставить солнечные панели, вангую шо скоро их будут выпускать в виде рулонных блэкаутов

а вообще панорамные окна в нашем климате - это явно не про экономию и комфорт
а без достойного вида вообще идиотизм

зы: были во владении пару бывших дворницких в царских доходных домах - они по 25 метров, комната/коридорчик/санузел, хоть и потолки высоченные, но чувствуешь себя как в спичечном коробке, жить невозможно, годятся лишь для рабочих кабинетов на одного, как жить в 15 метрах, да еще и с двумя панорамными окнами с видом в огороды и такие же чужие окна?
это ж кем надо быть шоп там по своей воле жить?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 18 лис, 2021 09:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:28

  airmax78 написав:..
Личный опыт говорит, что половина автомобилей в Киеве на номерах AI.

это куйня. Когда брал тачку в салоне на окружной, предложили по умолчанию AI (KI), но с возможностью выбрать номер, либо через неделю АА рандомный. Я не заморачивался, теперь номер АI, но красивый )
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:И представьте теперь, мы продлили метро на Трою, Бровары, Борисполь, Бучу, Борщ и т.д., ввели платный въезд в центр, приличную плату за дневную парковку в городе ... Насколько бы уменьшилось количество машин на наших дорогах.

Ни во сколько. Там выросли бы десятки новых ЖК "возле метро", население Киева увеличилось бы, проблемы усугубились. Я уже про это писал Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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