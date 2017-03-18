Додано: Чет 18 лис, 2021 10:42

zРадио написав: Vlad442 написав: По статистике на руках у людей больше всего машин российского и украинского автопрома. Каждое четвертое авто на дороге должно быть от АвтоВАЗа.

http://autoconsulting.ua/article.php?sid=44656

Может для анализа важна не только голая статистика, а и интенсивность использования? Авто из ближайшего пригорода будет 5 дней в неделю на дорогах Киева, а авто киевлянина может 6 дней в неделю стоять в гараже. По статистике на руках у людей больше всего машин российского и украинского автопрома. Каждое четвертое авто на дороге должно быть от АвтоВАЗа.Может для анализа важна не только голая статистика, а и интенсивность использования? Авто из ближайшего пригорода будет 5 дней в неделю на дорогах Киева, а авто киевлянина может 6 дней в неделю стоять в гараже.



Да, Влад, так и происходит - чем дальше от Киева регистрация, тем чаще использование по киевским дорогам. Максим, когда жил в Одессе, регулярно ездил на машине в Киев. Как только переехал - поставил и стоит



Сорян, но порой не хватает терпения читать нелепости, написанные в духе "баба Яга против" Да, Влад, так и происходит - чем дальше от Киева регистрация, тем чаще использование по киевским дорогам. Максим, когда жил в Одессе, регулярно ездил на машине в Киев. Как только переехал - поставил и стоитСорян, но поройнаписанные в духе "баба Яга против"

Есть статистика, которая дает факты, есть анализ, построенный на этих фактах. То, что вы тупо берете количество машин зарегистрированных в Киеве и в области очень хорошо иллюстрирует ваш подход.Сначала вы берете цифры без их критического анализа. Много машин продается без смены номеров, много по доверенности. Потом вы не можете оценить матожидание встретить машину из области на дороге в Киеве с учетом того, что в пригороде многие покупают машины чтобы ездить из пригорода на работу, тогда как городские больше пользуются ОТ.Как-то уровень не очень для человека, который, по его словам, зарабатывает на жизнь анализом информации.