Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:скільки грошей треба на щоденну дорогу з Єпенів в Києві і назад? При вартості бензина 33 грн/л?))) Амортизація машини - при щоденному користуванні? Заміна машини кожні 5 років - тому що швидко зношуються? Платна парковка в Києві - скоро буде. Сумарно: щомісячно адепти Прикиївських Єпенів будуть витрачати 300-400 дол. На дорогу, транспорт і т.п. Плюс стояння в автокорках. За ці гроші простіше орендувати житло в Києві, і досить пристойне.
Дорогий Ірпінь, вельми дорогий. Прийдеться біднякам-тугодумам понаєхам їхати назад в общажки на периферію Києва)))) Рекомендую поспішати, тому що "вторинка" в Києві вельми швидко зростає в ціні.
согласен, покупать недвигу загородом и каждый день ездить в киев - та еще глупость
Faceless написав:Кстати, чуть оффтопа. Кто пользуется метеостанциями, что можете порекомендовать? И отдельно интересно оценка качества воздуха, и за окном и внутри - есть ли вообще смысл смотреть, или там показатели нерелевантные на непроф оборудовании?
Прелестно! Мой пост про Бахматова, рассказывающего про Киев и его проблемы Faceless удаляет, но в том, чтобы днем пофлудить про метеостанции не видит ничего зазорного.
Vlad442 написав:По статистике на руках у людей больше всего машин российского и украинского автопрома. Каждое четвертое авто на дороге должно быть от АвтоВАЗа. http://autoconsulting.ua/article.php?sid=44656 Может для анализа важна не только голая статистика, а и интенсивность использования? Авто из ближайшего пригорода будет 5 дней в неделю на дорогах Киева, а авто киевлянина может 6 дней в неделю стоять в гараже.
Да, Влад, так и происходит - чем дальше от Киева регистрация, тем чаще использование по киевским дорогам. Максим, когда жил в Одессе, регулярно ездил на машине в Киев. Как только переехал - поставил и стоит
Сорян, но порой не хватает терпения читать нелепости, написанные в духе "баба Яга против"
Есть статистика, которая дает факты, есть анализ, построенный на этих фактах. То, что вы тупо берете количество машин зарегистрированных в Киеве и в области очень хорошо иллюстрирует ваш подход. Сначала вы берете цифры без их критического анализа. Много машин продается без смены номеров, много по доверенности. Потом вы не можете оценить матожидание встретить машину из области на дороге в Киеве с учетом того, что в пригороде многие покупают машины чтобы ездить из пригорода на работу, тогда как городские больше пользуются ОТ. Как-то уровень не очень для человека, который, по его словам, зарабатывает на жизнь анализом информации.
Frant написав:Якщо продати 2к новобуд з ремонтом в Ірпіні, що можна купити взамін в Києві? Гостінку на проспекті Науки? Чи вбиту 1к "хрущовку" на Святошино?
Не знаю никого кто добровольно пересел бы с относительно новой иномарки на жигули или волгу. Поэтому происходит и будет происходить наоборот продали гостинку купили в ирпене новострой, но лавочка закроется, ирпенская цена подтянется к киевской и вероятно даже превысит некоторые районы типа дрвз и трои. Думаете на чем Ирпень вырос и продолжает расти? Так что продавайте вашу гостинку пока за нее хоть 5 копеек дают.
Новострой в ирпенях - это действительно иномарка, только это не VAG, BMW, Mercedes, GM. Это GEELY СК , которые продавались лет 10 назад новыми(кто не знает - это крайне дешевое китайское говно ужасного качества с мордой отдаленно напоминающей Мерс). Аналогия полная - так же дешево, так же вроде неплохо смотрится. Даже первое время блестит. В общем - все отлично, пока не начнешь пользоваться. И теперь вопрос поставим заново - много ли людей согласится пересесть с 10-летнего Пассата, на нового GEELY СК??
не думаю, що радяньский москвіч (панелька чи хрущ) з центральним опаленням, зношеними комунікаціями буде ліпша за новобудову із індивідуальним опаленням і утепленням. От через років 10 і подивимся, чи радяньский житловий фонд утеплять і відреставрують (як в бувших країнах соц. табору) та замінять/реконструюють систему ЦО. В тій же Польщі ЦО вважається ліпше (і вигідніше), чим індивідуальне
Киевской громаде осознанно нужно выбрать 1 Мы хотим иметь сравнительно небольшой комфортный город, тогда нужно ограничивать рост населения путем ограничения застройки, попутно развивая ОТ. Дорогие цены на недвигу и аренду выдавят часть рабочих мест в условные Житомир-Винницу. 2 Мы хотим иметь большой современный мегаполис. Тогда нужно реализовывать инфраструктурные проекты, копать новые станции метро, делать кольца окружных дорог и линий метро. Сносить дома, расширять улицы.
Альтернатива это новый Мумбай. Некомфортный для жизни город, который со временем придет к коллапсу, когда Украина станет членом ЕС и понаехи перестанут приезжать.
Frant написав:Сумарно: щомісячно адепти Прикиївських Єпенів будуть витрачати 300-400 дол. На дорогу, транспорт і т.п. Плюс стояння в автокорках.
лет 20 езжу Троя-Шулявка-Троя , сменил 4 тачки, предпоследняя 7 лет у меня была. В среднем прохожу порядка 250км/нед (5000км/год), 30..35л/7..9дн Солгасно ДомБух на обслуж машинки (бензус, стоянка, ТО, КАСКО, ОСАГО, колодки, резина) за 34мес (янв 2019-окт 2021) ушло 175300грн /34 = 5155/мес (меньше 200уе).
Во многих случаях это становится устаревшей страшилкой. Недавно отключал стояки, поговорил с жэковским сантехником, в подвале трубы пластик. Почти в каждой квартире, где был ремонт или прорыв, стояки поменяны. Наверное больше 50%. Электрика у многих поменяна. Перетянуть провода в подъезде, в случае нужды, это 5 коп. Новостройки, как правило, сидят на тех же магистральных трубах, что и старые панельки. Кстати, магистральные трубы у нас тоже постоянно копают и меняют.
Vlad442 Не знаю, чи встигли Ви прочитати мою відповідь>>>>>>>
Успіх написав:
Vlad442 написав:Доллярчик работал строителем в Польше, сам сделал себе ремонт в однушке. Мог бы пойти зарабатывать этим деньги, но ему проще стоять на базаре. Почему? Потому что не все любят тупой физический труд на постоянной основе. Даже если он неплохо оплачивается.
Отут☝️ у виділеному - якраз суть! Мені подобається робити майже всі ремонтні роботи(а от, наприклад, шліфувати стіни, а особливо стелю - НЕ люблю) - але справді, ці всі ремонтні роботи цікаві, якщо їх робити вміру! Наприклад - 2-3дні/тиждень! Тому, на постійній основі - вони стають нудними і організм перевтомлюється. І, вже, через 1-2-3міс, якщо працювати 6днів/тиждень і з 8-ї до 20-ї(так, як я працював в Польщі) - то це стає марудною/нудною працею, а з-часом і НЕ любимою справою!
Sidus написав:Ветка превратилась в реалити шоу: как Доллярчик добивается успеха, шаг за шагом. Я сюда исключательно захожу ради того, шоб узнать новсти как там строится смарт Доллярчика и как он с помощью него станет миллионером )