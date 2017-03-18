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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 89018902890389048905>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:42

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:По статистике на руках у людей больше всего машин российского и украинского автопрома. Каждое четвертое авто на дороге должно быть от АвтоВАЗа.
http://autoconsulting.ua/article.php?sid=44656
Может для анализа важна не только голая статистика, а и интенсивность использования? Авто из ближайшего пригорода будет 5 дней в неделю на дорогах Киева, а авто киевлянина может 6 дней в неделю стоять в гараже.


Да, Влад, так и происходит - чем дальше от Киева регистрация, тем чаще использование по киевским дорогам. Максим, когда жил в Одессе, регулярно ездил на машине в Киев. Как только переехал - поставил и стоит :mrgreen:

Сорян, но порой не хватает терпения читать нелепости, написанные в духе "баба Яга против"

Есть статистика, которая дает факты, есть анализ, построенный на этих фактах. То, что вы тупо берете количество машин зарегистрированных в Киеве и в области очень хорошо иллюстрирует ваш подход.
Сначала вы берете цифры без их критического анализа. Много машин продается без смены номеров, много по доверенности. Потом вы не можете оценить матожидание встретить машину из области на дороге в Киеве с учетом того, что в пригороде многие покупают машины чтобы ездить из пригорода на работу, тогда как городские больше пользуются ОТ.
Как-то уровень не очень для человека, который, по его словам, зарабатывает на жизнь анализом информации.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:46

  rjkz написав:
  flyman написав:Коцептуально.
На стіни помазані Снєжкою буде повішено ковьор!
Лофт+вінтажна класіка = успіх!

Вовчиці будуть битися між собом за право оренди, особливо першої!


Эйрмакс уходит в запой от зависти.
Я, кстати, плинтуса не увидел. Дожно быть они хорошо скрытые? :lol:

я зразу сказав забудовнику щоб робив кладку прямо на плінтус прихованого монтажу, інакше не буду інвестувати
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:50

  Damien написав:
  vitaliian написав:
  Frant написав:Якщо продати 2к новобуд з ремонтом в Ірпіні, що можна купити взамін в Києві?
Гостінку на проспекті Науки?
Чи вбиту 1к "хрущовку" на Святошино?

Не знаю никого кто добровольно пересел бы с относительно новой иномарки на жигули или волгу. Поэтому происходит и будет происходить наоборот продали гостинку купили в ирпене новострой, но лавочка закроется, ирпенская цена подтянется к киевской и вероятно даже превысит некоторые районы типа дрвз и трои. Думаете на чем Ирпень вырос и продолжает расти? Так что продавайте вашу гостинку пока за нее хоть 5 копеек дают.

Новострой в ирпенях - это действительно иномарка, только это не VAG, BMW, Mercedes, GM.
Это GEELY СК , которые продавались лет 10 назад новыми(кто не знает - это крайне дешевое китайское говно ужасного качества с мордой отдаленно напоминающей Мерс).
Аналогия полная - так же дешево, так же вроде неплохо смотрится. Даже первое время блестит. В общем - все отлично, пока не начнешь пользоваться.
И теперь вопрос поставим заново - много ли людей согласится пересесть с 10-летнего Пассата, на нового GEELY СК??Зображення

не думаю, що радяньский москвіч (панелька чи хрущ) з центральним опаленням, зношеними комунікаціями буде ліпша за новобудову із індивідуальним опаленням і утепленням.
От через років 10 і подивимся, чи радяньский житловий фонд утеплять і відреставрують (як в бувших країнах соц. табору) та замінять/реконструюють систему ЦО.
В тій же Польщі ЦО вважається ліпше (і вигідніше), чим індивідуальне
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Киевской громаде осознанно нужно выбрать
1 Мы хотим иметь сравнительно небольшой комфортный город, тогда нужно ограничивать рост населения путем ограничения застройки, попутно развивая ОТ. Дорогие цены на недвигу и аренду выдавят часть рабочих мест в условные Житомир-Винницу.
2 Мы хотим иметь большой современный мегаполис. Тогда нужно реализовывать инфраструктурные проекты, копать новые станции метро, делать кольца окружных дорог и линий метро. Сносить дома, расширять улицы.

Альтернатива это новый Мумбай. Некомфортный для жизни город, который со временем придет к коллапсу, когда Украина станет членом ЕС и понаехи перестанут приезжать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Сумарно: щомісячно адепти Прикиївських Єпенів будуть витрачати 300-400 дол. На дорогу, транспорт і т.п. Плюс стояння в автокорках.

лет 20 езжу Троя-Шулявка-Троя :), сменил 4 тачки, предпоследняя 7 лет у меня была. В среднем прохожу порядка 250км/нед (5000км/год), 30..35л/7..9дн
Солгасно ДомБух на обслуж машинки (бензус, стоянка, ТО, КАСКО, ОСАГО, колодки, резина) за 34мес (янв 2019-окт 2021) ушло 175300грн /34 = 5155/мес (меньше 200уе).
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:зношеними комунікаціями

Во многих случаях это становится устаревшей страшилкой. Недавно отключал стояки, поговорил с жэковским сантехником, в подвале трубы пластик. Почти в каждой квартире, где был ремонт или прорыв, стояки поменяны. Наверное больше 50%. Электрика у многих поменяна. Перетянуть провода в подъезде, в случае нужды, это 5 коп.
Новостройки, как правило, сидят на тех же магистральных трубах, что и старые панельки.
Кстати, магистральные трубы у нас тоже постоянно копают и меняют.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 11:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рост цен последних лет был вызван тем, что люди избавлялись от матрасов с дешевеющим долларом, но незаметно набирает силу новый фактор - ипотечное кредитование.
https://biz.nv.ua/finance/banki-za-perv ... 96415.html
Если сравнить с соответствующим периодом прошлого года, новое ипотечное кредитование более чем удвоилось по количеству договоров и возросло в 2,7 раза в денежном выражении.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 11:22

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

Vlad442
Не знаю, чи встигли Ви прочитати мою відповідь>>>>>>>
  Успіх написав:
  Vlad442 написав:Доллярчик работал строителем в Польше, сам сделал себе ремонт в однушке. Мог бы пойти зарабатывать этим деньги, но ему проще стоять на базаре. Почему? Потому что не все любят тупой физический труд на постоянной основе. Даже если он неплохо оплачивается.

Отут☝️ у виділеному - якраз суть!
Мені подобається робити майже всі ремонтні роботи(а от, наприклад, шліфувати стіни, а особливо стелю - НЕ люблю) - але справді, ці всі ремонтні роботи цікаві, якщо їх робити вміру!
Наприклад - 2-3дні/тиждень!
Тому, на постійній основі - вони стають нудними і організм перевтомлюється. І, вже, через 1-2-3міс, якщо працювати 6днів/тиждень і з 8-ї до 20-ї(так, як я працював в Польщі) - то це стає марудною/нудною працею, а з-часом і НЕ любимою справою!
  Sidus написав:Ветка превратилась в реалити шоу: как Доллярчик добивается успеха, шаг за шагом.
Я сюда исключательно захожу ради того, шоб узнать новсти как там строится смарт Доллярчика и как он с помощью него станет миллионером )

Ну, мільйонером - я вже став :D - правда тільки гривневим :D
Але і це ШАЛЕНИЙ УСПІХ, якщо вірити легенді про хлопця з передмістя з 9-ма класами освіти загально-середньої сільської школи! :lol:
Досягти ДВІ квартири з нуля при таких "вхідних" - майже НЕ реально!!! :mrgreen:
(і то ціль про першу квартиру була поставлена всього лиш за 7 років до її реалізації!)
Так що -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™👍😀
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:05

  Amethyst написав:
  Frant написав:Сумарно: щомісячно адепти Прикиївських Єпенів будуть витрачати 300-400 дол. На дорогу, транспорт і т.п. Плюс стояння в автокорках.

лет 20 езжу Троя-Шулявка-Троя :), сменил 4 тачки, предпоследняя 7 лет у меня была. В среднем прохожу порядка 250км/нед (5000км/год), 30..35л/7..9дн
Солгасно ДомБух на обслуж машинки (бензус, стоянка, ТО, КАСКО, ОСАГО, колодки, резина) за 34мес (янв 2019-окт 2021) ушло 175300грн /34 = 5155/мес (меньше 200уе).


250 км в неделю это +- 10000-15000 в год, наверное единичку не дописали.
5155/мес, это много или мало?
а если в семье два авто? а если в разрезе аренды квартиры напротив работы и экономии кучи нервов и времени?
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:10

  Vlad442 написав:Есть статистика, которая дает факты, есть анализ, построенный на этих фактах. То, что вы тупо берете количество машин зарегистрированных в Киеве и в области очень хорошо иллюстрирует ваш подход.
Сначала вы берете цифры без их критического анализа. Много машин продается без смены номеров, много по доверенности. Потом вы не можете оценить матожидание встретить машину из области на дороге в Киеве с учетом того, что в пригороде многие покупают машины чтобы ездить из пригорода на работу, тогда как городские больше пользуются ОТ.
Как-то уровень не очень для человека, который, по его словам, зарабатывает на жизнь анализом информации.


Так вот к анализу вашему у меня и вопросы. Если нечем подкрепиться и приходится делать допущения, это не значит, что их можно делать от балды! Происхождение мира - тоже всего лишь теория. Но у одних предположения на этот счет описаны в современной космологической модели, у других - в устаревшей мистической литературе. По качеству аргументов во вчерашнем споре вы явно к последним. Критический анализ не предполагает экзотических объяснений, пока не проработаны и не отвергнуты вероятные
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